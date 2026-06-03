Zaczęło się. Gwałtowne burze i zalane ulice na południu Polski
Intensywne burze oraz ulewy nawiedziły województwo śląskie. Efektem przejścia żywiołu były zalane ulice i lokalne podtopienia. Strażacy interweniowali setki razy. W okolicach Zabrza widziano lejek kondensacyjny. Służby zaapelowały o ostrożność i unikanie niebezpiecznych miejsc. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla dziewięciu województw. Dla dwóch z nich wydano alerty RCB.
Nad województwem śląskim przechodzą intensywne burze i ulewy - przekazał portal "Dziennika Zachodniego". Gwałtowne załamanie pogody spowodowało lokalne podtopienia i poważne utrudnienia w kilku miejscowościach.
Intensywne opady deszczu na Śląsku. Setki interwencji straży pożarnej
"W związku z intensywnymi opadami deszczu i burzami w województwie śląskim straż pożarna interweniowała ponad 300 razy" - przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
Dodano, że najwięcej zdarzeń interwencji było w pow. rybnickim, Rudzie Śląskiej, Jastrzębiu -Zdroju i Żorach.
"Działania polegały przede wszystkim na wypompowaniu wody z zalanych i podtopionych posesji, piwnic i dróg" - zaznaczyli strażacy w mediach społecznościowych.
W wyniku gwałtownego załamania pogody na autostradzie A1 w rejonie Żor doszło do kilku zdarzeń drogowych. Jak podała Sieć Obserwatorów Burz, nad Zabrzem zauważono lejek kondensacyjny.
"Intensywne, wolno poruszające się opady deszczu i burze to przepis na zalania i podtopienia. Na południu nadal pada i to dość mocno" - napisano na facebooku Sieci Obserwatorów Burz.
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W Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Bielszowice, doszło do oberwania chmury i zalania kilku ulic. "Miejsc z zalaniami jest niestety więcej" - dodano w komentarzu.
O skutkach gwałtownej ulewy poinformowało miasto Jastrzębie-Zdrój. "Zalanie ulicy Pszczyńskiej w okolicach Ronda Dolnego. Zalana i nieprzejezdna jest też część ulicy Gagarina" - przekazano w mediach społecznościowych.
Dodano, że służby działają na miejscu.
Gwałtowna załamanie pogody. IMGW wydaje ostrzeżenia, są alerty RCB
Dla woj. opolskiego i śląskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego IMGW wydał alert I stopnia przed burzami. Rozpoczął się on w środę o godz. 13 i potrwa do godz. 21 tego samego dnia. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.
Z kolei dla woj. małopolskiego i podkarpackiego oraz części woj. świętokrzyskiego ostrzeżenia I stopnia przed burzami zaczęły obowiązywać od godz. 14 i potrwają do godz. 21 w środę. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad" - napisano w komunikacie.
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Instytut wydał również ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Obowiązują one dla woj. opolskiego, śląskiego i małopolskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego od godz. 13 do północy w środę, a dla woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego od godz. 14 do północy.
"W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych" - poinformował instytut.
Alert o burzach na obszarze województw śląskiego i opolskiego wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Dziś (03.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami i porywami wiatru. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Unikaj otwartych przestrzeni" - poinformowało RCB.Czytaj więcej