Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. USA informują o "atakach w samoobronie"

"Amerykańskie siły skutecznie przechwyciły wiele irańskich pocisków balistycznych i dronów, a także przeprowadziły uderzenia w samoobronie na wyspę Keszm w odpowiedzi na próby ataków Iranu w całym regionie Bliskiego Wschodu 2 czerwca" - poinformowało w komunikacie amerykańskie dowództwo.

Bliski Wschód. Siły USA informują o "atakach w samoobronie"

Jak przekazano, Iran wystrzelił kilka pocisków balistycznych w kierunku sąsiednich krajów w regionie, lecz żadna z nich nie trafiła w zamierzony cel. Amerykanie twierdzą, że dwa pociski wystrzelone w kierunku Kuwejtu nie doleciały do celu albo rozpadły się w trakcie lotu, a trzy pociski wystrzelone na Bahrajn zostały natychmiast przechwycone przez obronę powietrzną USA i Bahrajnu.

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Wcześniej siły CENTCOM miały strącić trzy drony uderzeniowe wystrzelone przez Iran w kierunku cywilnych jednostek pływających, które zgodnie z prawem przepływały przez wody regionu. Amerykańskie siły również przeprowadziły "ataki w samoobronie" na irański wojskowy naziemny punkt kontroli na wyspie Keszm.

Zapewniono, że żaden członek amerykańskiego personelu nie został ranny. "Siły CENTCOM pozostają czujne i gotowe do obrony przed nieuzasadnioną irańską agresją w trakcie trwającego zawieszenia broni" - przekazano w komunikacie dowództwa, któremu podlegają amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie.

CENTCOM dementuje komunikaty z Iranu

W kolejnym komunikacie CENTCOM podkreślił, że wszystkie irańskie ataki na siły amerykańskie zakończyły się niepowodzeniem. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) informował, że przeprowadził ataki rakietowe i dronowe na kwaterę główną amerykańskiej 5. Floty w Bahrajnie i na amerykańską bazę lotniczą w regionie. Strona amerykańska zdementowała te informacje.

Amerykańskie siły unieruchomiły także tankowiec zmierzający w stronę irańskiego portu w Zatoce Perskiej - poinformowało Dowództwo Centralne USA. W maszynownię jednostki wystrzelono pocisk Hellfire. Według komunikatu, tankowiec "Lexie" pływający pod banderą Botswany nie był załadowany.

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Dowództwo przekazało, że środki blokady zastosowano, gdy statek przepływał przez wody międzynarodowe w kierunku irańskiej wyspy Chark. W komunikacie przekazano, że załoga tankowca w ciągu 24 godzin ignorowała wielokrotne ostrzeżenia, nie podporządkowując się poleceniom sił amerykańskich. Nie wiadomo, czy w wyniku ataku ktoś zginął lub został ranny.

To kolejna wymiana ognia między stronami konfliktu zbrojnego w tym tygodniu. W poniedziałek CENTCOM powiadomił, że amerykańskie siły zestrzeliły dwie irańskie rakiety balistyczne wymierzone w bazę USA w Kuwejcie. Wcześniej amerykańskie wojska przeprowadziły ataki na irańskie radary i stanowiska dowodzenia.

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jp / polsatnews.pl / PAP / Reuters