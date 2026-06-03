- Porozumienie jest wynikiem kilku tygodni intensywnych węgiersko-ukraińskich negocjacji na szczeblu ekspertów, w których uczestniczyły również organizacje społeczności węgierskiej na Zakarpaciu oraz kościoły - oświadczył węgierski premier na Facebooku.

Węgry - Ukraina. Porozumienie ws. mniejszości na Zakarpaciu

- Z wielką przyjemnością mogę ogłosić, że rząd ukraiński zobowiązał się do wdrożenia wynegocjowanych środków do swojego systemu prawnego w najbliższej przyszłości, dzięki czemu nasi zakarpaccy rodacy będą mieli znacznie szersze prawa edukacyjne, kulturalne, językowe i polityczne niż dotychczas - dodał Magyar.

Premier podkreślił, że jego rząd w ciągu trzech tygodni osiągnął w tej kwestii więcej niż gabinet Viktora Orbana przez dziesięć lat.

Negocjacje Kijowa z UE. Peter Magyar zapowiada referendum

Magyar zaznaczył, że porozumienie może przyczynić się do wyrażenia przez Budapeszt zgody na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego, chociaż "Węgry nadal nie popierają przyspieszenia (przez Unię Europejską -red.) negocjacji akcesyjnych" z Ukrainą.

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- Jeśli Ukrainie uda się zamknąć wszystkie 33 rozdziały akcesyjne w ciągu 10–15 lat, nasz kraj przeprowadzi prawnie wiążące referendum w tej sprawie - zapewnił szef węgierskiego rządu.

Węgiersko-ukraińskie konsultacje

Minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban ogłosiła w połowie maja rozpoczęcie węgiersko-ukraińskich konsultacji eksperckich na temat uregulowania praw społeczności węgierskiej na Zakarpaciu, gdzie żyje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.

Pod koniec kwietnia Magyar wezwał, by "Ukraina zniosła ograniczenia, które istnieją od ponad dekady, a Węgrzy z Zakarpacia odzyskali wszystkie swoje prawa kulturalne, językowe, administracyjne oraz w zakresie szkolnictwa wyższego i ponownie stali się równoprawnymi, szanowanymi obywatelami Ukrainy".

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Szef węgierskiego rządu wymienił m.in. wymóg zdawania matur jedynie w języku ukraińskim czy konieczność posługiwania się ukraińskim w administracji publicznej czy sądach jako sprawy do uregulowania. "Zachęcam ukraińskie władze do podjęcia odważnych kroków w kierunku wartości europejskich oraz prawdziwej wolności i równości w powyższych obszarach" - zaznaczył wówczas.

Magyar gotów spotkać się z Zełenskim

Magyar podczas wtorkowej konferencji prasowej po spotkaniu z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem wyraził optymizm, że kwestia praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie może zostać rozwiązana i że tym samym w stosunkach między Ukrainą a Węgrami zostanie otwarty nowy rozdział - podał portal tygodnika "Der Spiegel".

Magyar zapowiadał w Berlinie, że jest gotów spotkać się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na początku przyszłego tygodnia, o ile negocjacje zakończą się porozumieniem.

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ap / polsatnews.pl