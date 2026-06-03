Ukraińcy zaatakowali w głębi Rosji. Zełenski: To nasze sankcje dalekiego zasięgu
Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły skuteczną serię uderzeń na terytorium Rosji, m.in. na terminal naftowy w Petersburgu. Do ataków doszło na kilka godzin przed rozpoczęciem w tym mieście forum ekonomicznego, nazywanego "rosyjskim Davos". Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał działania swojej armii "sankcjami dalekiego zasięgu".
"Nasze sankcje dalekiego zasięgu (...) przyniosły dobre rezultaty. Ważne obiekty na terytorium Rosji zostały trafione zeszłej nocy" - poinformował Zełenski, do swojego wpisu dodając nagrania wideo, na których widoczne są kłęby dymu po wybuchach.
Ukraiński prezydent przekazał, że jego armia skutecznie zaatakowała terminal naftowy w Petersburgu. Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że znajduje się on ok. 1 100 km od granicy z Ukrainą. Jak poinformowała rosyjska agencja nadzoru lotniczego Rosawiacja, z powodu ataku ukraińskich dronów petersburskie lotnisko Pułkowo tymczasowo ograniczyło loty. Według świadków cytowanych przez agencję Reutera, w mieście słychać było głośne eksplozje.
Ukraińcy uderzyli przed "rosyjskim Davos". Ataki na Petersburg
Precyzyjne uderzenia przeprowadzone zostały także w innych częściach miasta, a także na cele wojskowe w bazie Kronsztad, uszkodzone zostały również budynki w zakładzie przemysłowym w mieście Miczuryńsk w obwodzie tambowskim na zachodzie Rosji.
Ataki na Petersburg są dla Rosji szczególnie dotkliwe - doszło do nich na kilka godzin przed rozpoczęciem dorocznego forum ekonomicznego pod patronatem prezydenta Władimira Putina, który urodził się w tym mieście. Wydarzenie nazywane jest "rosyjskim Davos".
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Putin ma w piątek wygłosić przemówienie na forum w Petersburgu podczas sesji, w której wezmą udział prezydenci Uzbekistanu i Tanzanii, a także wiceprezydent Chin i minister energii Arabii Saudyjskiej.
W rosyjskim mieście wdrożono kompleksowe środki bezpieczeństwa. "Wszystkie nowe wyzwania zostały w pełni uwzględnione. Siły bezpieczeństwa przydzieliły personel i sprzęt, by zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny" - przekazał gubernator Aleksandr Biegłow.
Rosyjski resort obrony poinformował, że łącznie w nocy zestrzelono 354 ukraińskie drony.Czytaj więcej