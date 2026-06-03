"Nasze sankcje dalekiego zasięgu (...) przyniosły dobre rezultaty. Ważne obiekty na terytorium Rosji zostały trafione zeszłej nocy" - poinformował Zełenski, do swojego wpisu dodając nagrania wideo, na których widoczne są kłęby dymu po wybuchach.

Ukraiński prezydent przekazał, że jego armia skutecznie zaatakowała terminal naftowy w Petersburgu. Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że znajduje się on ok. 1 100 km od granicy z Ukrainą. Jak poinformowała rosyjska agencja nadzoru lotniczego Rosawiacja, z powodu ataku ukraińskich dronów petersburskie lotnisko Pułkowo tymczasowo ograniczyło loty. Według świadków cytowanych przez agencję Reutera, w mieście słychać było głośne eksplozje.

Ukraińcy uderzyli przed "rosyjskim Davos". Ataki na Petersburg

Precyzyjne uderzenia przeprowadzone zostały także w innych częściach miasta, a także na cele wojskowe w bazie Kronsztad, uszkodzone zostały również budynki w zakładzie przemysłowym w mieście Miczuryńsk w obwodzie tambowskim na zachodzie Rosji.

Ataki na Petersburg są dla Rosji szczególnie dotkliwe - doszło do nich na kilka godzin przed rozpoczęciem dorocznego forum ekonomicznego pod patronatem prezydenta Władimira Putina, który urodził się w tym mieście. Wydarzenie nazywane jest "rosyjskim Davos".

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Putin ma w piątek wygłosić przemówienie na forum w Petersburgu podczas sesji, w której wezmą udział prezydenci Uzbekistanu i Tanzanii, a także wiceprezydent Chin i minister energii Arabii Saudyjskiej.

W rosyjskim mieście wdrożono kompleksowe środki bezpieczeństwa. "Wszystkie nowe wyzwania zostały w pełni uwzględnione. Siły bezpieczeństwa przydzieliły personel i sprzęt, by zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny" - przekazał gubernator Aleksandr Biegłow.

Rosyjski resort obrony poinformował, że łącznie w nocy zestrzelono 354 ukraińskie drony.