W półfinale jej przeciwniczką będzie zwyciężczyni pojedynku Aryna Sabalenka - Diana Sznajder. Sabalenka jest liderką światowego rankingu tenisistek.

French Open. Maja Chwalińska zagra w półfinale

Maja Chwalińska dopiero po raz trzeci w karierze gra w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 roku była w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała swój pierwszy mecz w Australian Open.

Za awans do półfinału Chwalińska liczyć na nagrodę w wysokości 750 tysięcy euro, czyli ok. 870 tys. dolarów. Przed rozpoczęciem zmagań w stolicy Francji z tytułu premii za występy na korcie - według oficjalnych danych - zarobiła 864 tys. USD.

- Szczerze mówiąc nie wiem, co się dzieje. Wiem, że się powtarzam, ale każdy kolejny mecz jest tutaj dla mnie szalony, więc jestem bardzo wdzięczna za to - powiedziała po meczu półfinalistka turnieju.

- W środku nie do końca jestem spokojna, ale cieszę się, że tak to wygląda z zewnątrz. Zdecydowanie byłam jednak zdenerwowana. To normalne, zależy mi, więc jestem zestresowana. Ale staram się skoncentrować na swojej pracy i na mojej grze. Cieszę się, że to mi się udało. Gram z najlepszymi zawodniczkami na świecie, więc nie będę się z nimi porównywać - dodała.

Życiowy sukces Chwalińskiej. Premier i minister sportu z gratulacjami

"Maja, zrobiłaś nam wszystkim piękny polski dzień!" - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, gratulując zwycięstwa polskiej zawodniczce.

Swój wpis z gratulacjami zamieścił także minister sportu Jakub Rutnicki.

"Ogromne gratulacje dla pani Mai Chwalińskiej! Cały sportowy świat podziwia pani wyczyn. Niesamowita droga i wielkie serce do walki. Duma!" - przekazał polityk.

Do głównej fazy tegorocznych zawodów Chwaliśka awansowała po przebrnięciu przez kwalifikacje. W pierwszej rundzie Polka sensacyjnie ograła Chinkę Qinwen Zheng, złotą medalistkę igrzysk olimpijskich.

Następie poradziła sobie z Elise Mertens, Marią Sakkari, Diane Parry, a w środowym ćwierćfinale z Anną Kalinską.

W tegorocznym turnieju singlowym French Open kobiet brały też udział trzy inne polskie zawodniczki - Iga Świątek odpadła w 1/8 finału, po wcześniejszej wygranej z Magdą Linette. Magdalena Fręch przegrała swój mecz w 2. rundzie.