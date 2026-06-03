- To jest historyczny moment, jesteśmy w dziesiątce krajów na świecie, które mają największe zasoby złota - powiedział w środę Adam Glapiński.

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Szef NBP dodał, że celem jest dalsze zwiększanie zasobów, tak aby osiągnąć 700 ton złota.

Z przedstawionej przez niego prezentacji wynika, że wyższe zasoby od Polski mają m.in.: Chiny, Indie, Niemcy, Stany Zjednoczone, czy Francja.

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Glapiński poinformował również, że wartość zgromadzonego w polskim banku centralnym złota na koniec maja br. wyniosła ok. 324,2 mld zł.

- Dokładnie 153,2 mld zł to niezrealizowane przychody na złocie. Przypomnę, to jest różnica między wyceną naszego złota, posiadanego przez Polskę po cenach rynkowych, do średniej ceny zakupu tego złota - przekazał Glapiński.

Według stanu na koniec kwietnia NBP posiadał 595 ton złota. Oznacza to, że w ciągu miesiąca zasoby tego kruszcu wzrosły o 18 ton.

"Nie ma żadnego powodu, by zmieniać poziom stóp procentowych"

Podczas konferencji prasowej Glapiński mówił również o stopach procentowych. Prezes NBP zwrócił uwagę, że w maju inflacja lekko się obniżyła i była niższa niż się spodziewano. - Trudno to interpretować inaczej jak jakiś element, który zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżki - wskazał.

- W przekonaniu Rady Polityki Pieniężnej obecny poziom stóp jest dobry. Jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach, i nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać, czy dyskutować na temat jego zmian - powiedział Glapiński.

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Prezes banku centralnego zwrócił uwagę, że świat jest nieprzewidywalny, ale jeżeli obecne warunki się utrzymają, to "ten poziom stóp jest dobry".

We wtorek, na zakończeniu dwudniowego posiedzenia, RPP nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa – 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz - na początku marca, o 0,25 pkt proc.