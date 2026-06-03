Popularna drogeria ostrzega klientów. Groźna bakteria w jednym z produktów

Polska Agata Sucharska / polsatnews.pl

Sieć drogerii Rossmann wydała pilny komunikat do klientów. Ze sprzedaży wycofano partię popularnego suplementu diety Verdin Fix po wykryciu bakterii Salmonella w jednej z partii produktu. Producent apeluje o niespożywanie preparatu i umożliwia zwrot nawet częściowo zużytego opakowania.

Dwa przezroczyste kubki z naparem ziołowym, ozdobione świeżymi liśćmi mięty.
Zdj. ilustracyjne / Pixabay.com
Rossman wycofuje partię herbatki Verdin Fix z Rossmanna

Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, problem dotyczy partii oznaczonej numerem L:26/062P. Decyzję o wycofaniu podjęła firma USP Zdrowie.

 

"W trosce o zdrowie naszych konsumentów podjęliśmy decyzję o dobrowolnym wycofaniu wskazanej partii produktu z obrotu" - przekazał producent.

 

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Firma podkreśla, że działanie ma charakter prewencyjny i zostało wdrożone zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Salmonella w herbatce dostępnej w Rossmannie. Producent apeluje

Osoby, które kupiły Verdin Fix z podanej partii, proszone są o niespożywanie suplementu. Jednocześnie producent uspokaja, że ryzyko dla zdrowia może być ograniczone, jeśli napar został przygotowany zgodnie z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.

 

"Jeśli doszło już do spożycia produktu z ww. partii, a był on przygotowany zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu, ryzyko narażenia konsumenta na żywe bakterie Salmonella spp. w gotowym naparze jest istotnie ograniczone" - podkreślono. 

 

Mimo to konsumenci powinni zachować ostrożność i sprawdzić numer partii produktu znajdujący się na opakowaniu. Rossmann przyjmuje zwroty produktu.

 

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Klienci mogą zwrócić zakwestionowany produkt w sklepie, w którym został zakupiony. Co ważne, zwrotowi podlega także otwarte lub częściowo zużyte opakowanie - pod warunkiem, że widoczny jest numer partii.

 

"Przepraszamy za zaistniałą sytuację i wynikające z niej wszelkie niedogodności" - przekazano w komunikacie.

 

Rossmann posiada obecnie w Polsce ponad dwa tysiące drogerii i regularnie publikuje informacje dotyczące bezpieczeństwa oferowanych produktów.

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