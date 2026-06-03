Polska chce nowej bazy USA w Polsce. "Przekazałem oficjalną propozycję"

"Zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje – przeciwnie, może być jeszcze większe!" - napisał w mediach społecznościowych Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, złożył sekretarzowi wojny USA Pete'owi Hegsethowi propozycję założenia "nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce".

Nowa baza wojskowa USA w Polsce? Kosiniak-Kamysz zwrócił się do Hegsetha z propozycją

"Bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo a także silne sojusze" - podsumował swój wpis minister obrony narodowej.

- Skierowałem pismo do Pete Hegsetha o gotowości Polski do utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce. To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej. Pracujemy nad zwiększeniem obecności, sojusz polsko-amerykański jest potrzebny i jest gwarantem bezpieczeństwa. Żołnierze amerykańscy mają działanie odstraszające - przekazał na późniejszej konferencji prasowej Kosiniak-Kamysz.

Warto w tym kontekście podkreślił, że w drugiej połowie maja Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy. Prezydent USA argumentował swoją decyzję kwestią zwycięstwa wyborczego Karola Nawrockiego oraz dobrą relacją z głową państwa polskiego.

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Trump nie ujawnił żadnych szczegółów postanowienia. Odnotować należy także, że zapadło ono wkrótce po tym, jak media na całym świecie obiegła informacja o anulowaniu planów rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do naszego kraju. Jak podawał CNN, było to częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie.

5 tys. żołnierzy USA w Polsce. "Prezydent Trump widzi Polską taką, jaka jest"

Do deklaracji amerykańskiego prezydenta odniósł się Karol Nawrocki. "Dziękuję Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie" - napisał w mediach społecznościowych, wskazując, że będzie "stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego - ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy".

Stanowisko zajął również ambasador USA w Polsce, Tom Rose. "Prezydent Trump widzi Polskę taką, jaka jest: silnym, dumnym i suwerennym narodem, który broni swoich granic, kultury i religii" - napisał.

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"Jeśli Europa chce mieć przyszłość, powinna zwrócić się ku jednemu europejskiemu państwu, które wciąż wierzy, że ją ma: Polsce" - stwierdził dyplomata.