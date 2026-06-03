Do zdarzenia doszło w rejonie szczytu Dente del Gigante (Ząb Giganta), jednego z najbardziej charakterystycznych w masywie Mont Blanc na granicy włosko-francuskiej.

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To smukła, pionowa turnia, znajdująca się na wysokości około czterech tysięcy metrów n.p.m.

Polscy alpiniści utknęli pod Mont Blanc. Jeden został trafiony piorunem

Jak poinformowała Ansa, Polacy, którzy tam się znajdowali, podnieśli alarm we wtorek około godziny 18. Jeden z alpinistów został trafiony piorunem w ramię i nie mogli kontynuować wspinaczki.

Z powodu złych warunków pogodowych śmigłowiec ratunkowy nie mógł od razu po nich polecieć.

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Wieczorem piesza ekipa ratowników dotarła do dwóch alpinistów, którym udało się zejść na niższą wysokość. Stamtąd, jak wyjaśnili ratownicy cytowani przez Ansę, rozpoczęła się faza zejścia w kierunku schroniska Torino, gdzie dotarli z Polakami około północy.

Ze schroniska dzięki nadzwyczajnemu uruchomieniu kolejki linowej dwaj alpiniści zostali przewiezieni do Courmayeur, a następnie przetransportowani do szpitala w Aoście na badania.