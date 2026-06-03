Na stronie Sejmu opublikowane zostały w środę oświadczenia majątkowe parlamentarzystów za rok 2025.

Oświadczenie majątkowe. Premier Donald Tusk

Premier Donald Tusk w najnowszym oświadczeniu majątkowym ma wpisane oszczędności w wysokości 49 568,36 zł oraz 282 642 euro.

W rubryce "papiery wartościowe" znajduje się informacja o dwóch polisach na życie o wartości 70 tys. zł każda.

Szef Koalicji Obywatelskiej w pozycji dotyczącej mienia ruchomego, którego wartość przekracza 10 tys. zł wpisał zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku.

Majątek polskich polityków. Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w oświadczeniu majątkowym za rok 2025 wykazał 363 406,99 zł oszczędności. Jest też współwłaścicielem (1/3 nieruchomości - red.) domu o powierzchni 150 mkw, wycenionego na 2,2 mln zł.

Lider PiS ma kredyt, którego saldo (na 31.12 2025 roku - red.) wynosiło 29 660,49 zł.

Oświadczenia majątkowe polityków za rok 2025. Lider Konfederacji Krzysztof Bosak

Lider Konfederacji Krzysztof Bosak ma w swoim oświadczeniu 304 587,48 zł oszczędności. W tej rubryce wpisał też środki zgromadzone w postaci kryptowalut - 0,05774 - Bitcoin (BTC), 0,0287 Ether (ETH), 0,03899 EthereumPoW (ETHW).

Wicemarszałek Sejmu wraz z żoną jest właścicielem działki o powierzchni 1968 mkw., wartej 806 880 zł. Bosakowie dzielą też między sobą dwa samochody Volvo V60 (rocznik 2012) oraz Toyota Sienna (rocznik 2016).

Ile oszczędności mają politycy? Lider Konfederacji Sławomir Mentzen

Drugi z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen może pochwalić się pokaźnym majątkiem. W oświadczeniu w rubryce zasobów pieniężnych wpisał 901 216 zł, 15 tys. euro, 1,5 tys. dolarów, 165 funtów.

Prezes partii Nowa Nadzieja w samych Bitcoinach ulokował majątek warty w momencie sporządzania oświadczenia ponad 10,5 mln zł, a w papierach wartościowych w sumie niespełna 117 tys. zł.

Jest też razem z żoną właścicielami domu i działki wycenionych na 3,7 mln zł. Mają też mieszkanie o pow. 107 m. warte 900 tys. zł, działkę o pow. 1500 mkw. wycenianą na 2,5 mln zł i stanowisko garażowe warte 40 tys. zł.

Polityk wpisał do oświadczenia meble i sprzęt elektroniczny wart około 430 tys. zł.

Mentzen wpisał też prawo do prywatnego korzystania z dwóch samochodów - Merxcceders Coupe Klasy E (2022 roku) o wartości 300 tys. zł oraz Volvo XC 90 (2022 rok) o wartości 340 tys. zł.

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Lider Konfederacji posiada udziały w spółkach handlowych - Kancelaria Mentzen sp. z.o.o. wartość 7 mln 680 tys. zł oraz Mentzen i Kapica sp.z.o.o. - 2,5 tys. zł.

Ma do spłacenia 300 tys. zł kredytu hipotecznego.

W oświadczeniu polityka Konfederacji znała się też jego Fundacja Rodzinna Mentzen ze zgromadzonymi środkami - ponad 1 315 979,97 zł oraz papierami wartościowymi - 11 tys. Mex Polska SA o wartości ponad 42 tys. zł, ponad 675 tys. akcji Mentzen SA wartych niemal 26 mln zł oraz jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Rockbridge Obligacji Aktywny 2 o wartości 5 mln zł. Ma też udziały w Mentzen Holding sp. z.o.o. warte 4 mln zł.

Władysław Kosiniak-Kamysz - jaki ma majątek?

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ma 120 tys. zł oszczędności w gotówce oraz 7 tys. zł w funduszu inwestycyjnym. Lider PSL wpisał do oświadczenia też mieszkanie warte 650 tys. zł i garaż - 55 tys. zł.

Ma tez trzy działki: budowlaną - 220 tys. zł, i dwie rolne - 28 tys. i 22 tys. zł.

Włodzimierz Czarzasty ma biblioteczkę wartą kilkadziesiąt tysięcy złotych

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma ponad 250 tys. zł i 5 tys. euro oszczędności.

Łączna wartość jego papierów wartościowych to ponad 458 tys. zł.

Jest też współwłaścicielem domu o pow. 255,51 mkw. o szacunkowej wartości 1,7 mln zł. Ma również mieszkanie o pow. 35,2 mkw. o szacunkowej wartości około 400 tys. zł.

Wpisał również nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,4932 hektara o wartości 2,7 mln złotych, której jest współwłaścicielem.

Jeden z liderów Lewicy ma też jacht motorowy VH 939 z 2000 roku o wartości 20 tys. złotych, jest współwłaścicielem wyposażenia domu o wartości 40 tys. złotych, ma obrazy wycenione na 80 tys. złotych, które również stanowią współwłasność, bibliotekę licząca 15 tys. tomów o wartości szacunkowej 80 tys. złotych (współwłasność) oraz wyroby ze złota o wartości 30 tys. złotych.