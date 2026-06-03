Operator Polsat News stanął z kamerą na jednej z warszawskich ulic. W ciągu dwóch godzin i 20 minut zarejestrował 22 młode osoby do 16. roku życia, które poruszały się bez kasku.

W praktyce oznacza to, że kamera rejestrowała średnio jedno dziecko jadące bez kasku co około sześć minut i jednocześnie średnio niemal 10 takich przypadków na godzinę.

- Gdyby policja chciała rozpocząć interwencję, to nie zdążyłaby zakończyć jednej, a już musiałaby rozpocząć drugą. Szczególnie, że niektóre dzieciaki podróżowały w grupach - komentuje dziennikarz Dawid Styś.

Zgodnie z przepisami za każdą taką sytuację rodzic lub opiekun powinien otrzymać mandat w wysokości 100 zł. Obowiązek dotyczy nie tylko rowerów, ale także hulajnóg elektrycznych, deskorolek elektrycznych czy urządzeń typu segway.

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O to, jaki kask będzie najlepszym wyborem, reporter Polsat News Adrian Zaborowski zapytał specjalistę Roberta Kowalskiego.

- Kask powinien być przede wszystkim dobrze dobrany do głowy. Jeśli będzie niewygodny, dziecko go zdejmie i nie będzie chciało w nim jeździć. To najważniejsze, bo nie możemy dziecka zniechęcić - podkreśla Robert Kowalski.

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Ekspert zwraca uwagę, że na rynku dostępnych jest wiele rodzajów kasków. Dużą popularnością cieszą się obecnie modele typu full face, które chronią także szczękę. To ważne zwłaszcza podczas upadków, ponieważ zapewniają pełniejszą ochronę twarzy.

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Są również kaski, które oprócz ochrony poprawiają widoczność użytkownika. Mają zamontowane z przodu i z tyłu światła oraz odblaski. Inne modele są lekkie, sportowe i wyposażone w dobrą wentylację.

- Jeśli dużo jeździmy w słońcu, warto wybrać jasny kask. Bardzo ważna jest też wentylacja - dodaje specjalista.

Sprzedawcy zauważają, że zainteresowanie kaskami w tym roku wyraźnie wzrosło. - Widzimy zdecydowanie większą sprzedaż kasków. Coraz więcej rodziców kupuje je dla swoich pociech. Głowę mamy tylko jedną - zaznacza Kowalski. Podstawowy kask kosztuje około 150 zł.