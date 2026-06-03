"Największy Janusz biznesu w Polsce". Mentzen ostro o minister kultury

- Zobaczyłem dzisiaj wywiad pani minister Marty Cienkowskiej w "Graffiti" w Polsacie z Marcinem Fijołkiem i uznałem, że trzeba to skomentować, ponieważ dawno nie widziałem tak kuriozalnego wywiadu jakiegoś polskiego ministra - rozpoczął Sławomir Mentzen w nagraniu opublikowanym na swoim kanale w serwisie YouTube.

Lider Konfederacji ustosunkował się do argumentów szefowej resortu kultury związanych z przyjętym w poniedziałek przez Sejm projektem ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny.

Mentzen o wypowiedzi Cienkowskiej: Absurd

Jednym z pierwszych poruszonych przez Mentzena wątków wywiadu był ten dotyczący finansowania dopłat do emerytur artystów z budżetu. Cienkowska wskazywała, że pieniądze nie będą pochodzić z dodatkowych składek. - A skąd pieniądze są w budżecie? Nie wiem. Z podatków są w budżecie, z długu, które potem będziemy spłacać z własnych podatków - wskazywał poseł.

- Pani uważa, że jak pieniądze są w budżecie, znalazły się tam magicznie - nikt ich tam nie wpłacił i do nikogo nie należą. To nie jest tak, że my musimy dopłacać coś do artystów, bo kultura to zarabia sama na siebie - mówił polityk.

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Informację o tym, że polski budżet na kulturę wynosi 1 proc. PKB, podczas gdy kultura i sektory kreatywne wytwarzają 3,5 proc. PKB, nazwał manipulacją. - To od razu było widać, że wystarczy to policzyć. Zobaczcie - mamy budżet na poziomie około 4 proc. PKB na poziomie około 4 bilionów zł. Z tego liczymy to 3,5 proc. Dzielimy przez te 60 000 artystów. I okazuje się, że gdyby to miała być prawda (...) każdy artysta każdego roku musiałby wytwarzać 2 300 000 zł PKB. Ci wszyscy artyści, co tam malują te obrazy, których nikt nie ogląda, ci piosenkarze, którzy śpiewają piosenki, których nikt nie słucha. Każdy aktor w teatrze, każdy z nich wytwarzałby w tym roku 2 300 000 zł. Absurd - przekonywał Mentzen.

Jak wskazał, w podsumowaniu Cienkowska dodała do przedstawionych wyliczeń m.in. środki masowego przekazu, firmy reklamowe i wszystkie inne dziedziny branży kreatywnej.

Mentzen o minister kultury: Jest "Januszem biznesu", największym w Polsce

Sławomir Mentzen obwinił państwo za to, że artyści muszą być zatrudniani na umowach o dzieło i kontraktach. - Jeżeli oni zarabiają na umowie o dzieło i nie płacą składek, to kto im te umowy o dzieło z nimi podpisuje? Kto w Polsce finansuje kulturę? No, widzimy, że 0,7 proc. PKB idzie na kulturę, czyli zakładam, że w sporej mierze to państwo zawiera te umowy o dzieło - mówił.

- Państwo polskie zawiera z nimi systemowo umowy o dzieło, a potem ma pretensje, że przedsiębiorcy na wolnym rynku, którzy muszą na siebie zarobić, którzy mają jakieś ograniczenia, którzy działają na zysku, że oni śmią optymalizować koszty zatrudnienia. Coś, co systemowo robi państwo polskie w zakresie kultury. Więc pierwsza rzecz - to pani Cienkowska jest "Januszem biznesu", największym w Polsce, który systemowo zatrudnia ludzi na umowie o dzieło i nie płaci za nich składek - wskazywał lider Konfederacji.

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Odniósł się też do słów minister o tym, że gdyby nie kultura, "pewnie nie byłoby tego narodu". - Mi się wydaje, że tacy najwięksi artyści, z których jesteśmy najbardziej dumni, którzy najbardziej przyłożyli się do budowania tego dziedzictwa kulturowego naszego państwa, to działali właśnie w okresie, kiedy nie było naszego państwa. No nie wiem: Sienkiewicz, Mickiewicz, Matejko, Moniuszko, Reymont, Konopnicka, Prus, Żeromski. Oni wszyscy działali w trakcie zaborów, kiedy nie było państwa polskiego, kiedy nie było systemowego wspierania artystów - stwierdził Mentzen.

Lider Konfederacji w obronie Skolima. "Facet jest pracowity"

Poseł odniósł się też do krytyki słów Skolima, które padły z ust Cienkowskiej. Przypomnijmy, że znany muzyk disco polo stwierdził, że artyści "domagają się naszych pieniędzy", pomimo tego, że "ci starzy przechlali całą karierę" albo "młodzi robią taką ch...wą muzykę, czy obrazy, że nikt tego nie chce oglądać".

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- Ona mówi, że nie wiadomo, kto to jest ten Skolim, jakiś może przedsiębiorca albo ktoś inny. A jaki jest problem ze Skolimem według Cienkowskiej? Bo on się sam utrzymuje, bo facet jest pracowity, bo gra 500 koncertów rocznie i to jest "złe", bo gdyby nie zarabiał sam na wolnym rynku, gdyby sam nie był w stanie sprzedać tych wszystkich biletów, gdyby żył z pieniędzy od państwa, a to wtedy byłby taki prawdziwy artysta przez wielkie "A" - mówił Mentzen.

Spacery dendrologiczne. Mentzen o Cienkowskiej: Absolutnie odklejona

Na koniec lider Konfederacji odniósł się do działalności polityczki Polski 2050, którą prowadziła przed związaniem się z partią. Cienkowska miała prowadzić dobrze prosperujący biznes polegający m.in. na organizacji spacerów dendrologicznych.

- Minister Cienkowska tłumaczy, że to jest oprowadzanie po przestrzeni leśnej, podczas którego przewodnik opowiada o drzewach i za to poszło 1 700 000 zł. Jak byłem w szkole w podstawówce, miałem jakieś zajęcia z biologii (...) nauczycielka brała nas na spacer po lesie i mówiła nam: "To jest takie drzewo, a to jest takie drzewo, te ma igły, te ma liście, tu spadają jakieś rzeczy". Nie wzięła za to 1 700 000 zł - wskazywał.

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- Podsumowując, po tym wywiadzie - bardzo wam zresztą polecam - jak się go obejrzy, to już można sobie bardzo dobrze wyrobić zdanie na temat tej ustawy oraz minister Cienkowskiej, nawet jak ktoś wcześniej zdania nie miał wyrobionego. Cienkowska jest absolutnie odklejona - orzekł Mentzen.