Nadchodzi "NATO 3.0". Europejski dowódca nie ma wątpliwości

Sojusznicy NATO omawiali we wtorek i środę na konferencji w Naczelnej Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) kwestię "generowania sił".

Dyskusji przewodniczył marszałek lotnictwa Wielkiej Brytanii sir Johnny Stringer, zastępca naczelnego dowódcy sił NATO w Europie.

Dowódca NATO o potrzebie "zrekompensowania amerykańskich zdolności"

Naczelny dowódca sił NATO w Europie gen. Alexus G. Grynkewich, który na spotkaniu reprezentował stronę amerykańską poinformował, że Stany Zjednoczone oczekują, że europejscy członkowie NATO oraz Kanada zwiększą liczbę załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, a także okrętów przeznaczanych do realizacji planów obronnych Sojuszu. - SHAPE nadal współpracuje z sojusznikami, aby zrekompensować ograniczenie amerykańskich zdolności - powiedział Grynkewich

Stringer, cytowany w oświadczeniu przekazanym PAP stwierdził, że jest zadowolony z początkowej reakcji państw podczas spotkania na niedawno ogłoszone ograniczenie amerykańskiego wkładu do tzw. modelu sił NATO. Chodzi o ograniczenie amerykańskich zdolności w Europie.

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- Wszyscy zdawali sobie sprawę (na spotkaniu - red.), że nadchodzi "NATO 3.0". Naczelna Kwatera Główna Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) od wielu miesięcy współpracowała z Europejskim Dowództwem Stanów Zjednoczonych (USEUCOM) oraz władzami USA nad zmianami w modelu sił NATO. Doceniam również większą przejrzystość, jaką Stany Zjednoczone zapewniły podczas tego spotkania - powiedział Stringer.

Szczyt NATO w Europie. Rozmawiano o gotowości Sojuszu

Pułkownik Martin L. O’Donnell, rzecznik SHAPE, przekazał mediom, że choć jednym z tematów omawianych podczas spotkania było ograniczenie wkładu Stanów Zjednoczonych w model sił NATO, nie był to jedyny poruszany temat.

Wśród innych zagadnień znalazły się m.in.: obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, siły pozostające w gotowości, misje NATO, jak w Kosowie czy Iraku oraz działania związane z nadzorem, takie jak Wschodnia Straż, Bałtycka Straż oraz Arktyczna Straż.

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Przedstawiciele państw sojuszniczych dyskutowali również o poziomie gotowości sił NATO oraz sił zbrojnych poszczególnych państw członkowskich.