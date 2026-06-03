Nadchodzi "NATO 3.0". Europejski dowódca nie ma wątpliwości

Świat

- Wszyscy zdawali sobie sprawę, że nadchodzi NATO 3.0 - powiedział zastępca dowódcy sił NATO w Europie marszałek Johnny Stringer po konferencji w Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił (SHAPE) w Mons. Jak podkreślił, państwa pozytywnie zareagowały na zapowiedziane ograniczenie amerykańskiego wkładu.

Żołnierze w mundurach stoją w szeregu na tle dużej, niebieskiej flagi z symbolem NATO.
Zdj. ilustracyjne/Bundeswehra
Nadchodzi "NATO 3.0". Europejski dowódca nie ma wątpliwości

Sojusznicy NATO omawiali we wtorek i środę na konferencji w Naczelnej Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) kwestię "generowania sił".

 

Dyskusji przewodniczył marszałek lotnictwa Wielkiej Brytanii sir Johnny Stringer, zastępca naczelnego dowódcy sił NATO w Europie.

Dowódca NATO o potrzebie "zrekompensowania amerykańskich zdolności"

Naczelny dowódca sił NATO w Europie gen. Alexus G. Grynkewich, który na spotkaniu reprezentował stronę amerykańską poinformował, że Stany Zjednoczone oczekują, że europejscy członkowie NATO oraz Kanada zwiększą liczbę załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, a także okrętów przeznaczanych do realizacji planów obronnych Sojuszu. - SHAPE nadal współpracuje z sojusznikami, aby zrekompensować ograniczenie amerykańskich zdolności - powiedział Grynkewich

 

Stringer, cytowany w oświadczeniu przekazanym PAP stwierdził, że jest zadowolony z początkowej reakcji państw podczas spotkania na niedawno ogłoszone ograniczenie amerykańskiego wkładu do tzw. modelu sił NATO. Chodzi o ograniczenie amerykańskich zdolności w Europie.

 

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- Wszyscy zdawali sobie sprawę (na spotkaniu - red.), że nadchodzi "NATO 3.0". Naczelna Kwatera Główna Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) od wielu miesięcy współpracowała z Europejskim Dowództwem Stanów Zjednoczonych (USEUCOM) oraz władzami USA nad zmianami w modelu sił NATO. Doceniam również większą przejrzystość, jaką Stany Zjednoczone zapewniły podczas tego spotkania - powiedział Stringer.

Szczyt NATO w Europie. Rozmawiano o gotowości Sojuszu

Pułkownik Martin L. O’Donnell, rzecznik SHAPE, przekazał mediom, że choć jednym z tematów omawianych podczas spotkania było ograniczenie wkładu Stanów Zjednoczonych w model sił NATO, nie był to jedyny poruszany temat.

 

Wśród innych zagadnień znalazły się m.in.: obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, siły pozostające w gotowości, misje NATO, jak w Kosowie czy Iraku oraz działania związane z nadzorem, takie jak Wschodnia Straż, Bałtycka Straż oraz Arktyczna Straż.

 

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Przedstawiciele państw sojuszniczych dyskutowali również o poziomie gotowości sił NATO oraz sił zbrojnych poszczególnych państw członkowskich.

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Mateusz Balcerek / polsatnews.pl / PAP
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