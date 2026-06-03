Łódzka mecenas zatrzymana. To żona byłego adwokata od "trumny na kółkach"

Jak poinformowała Prokuratura Regionalna w Krakowie, do zatrzymania doszło 2 czerwca w śledztwie prowadzonym przez Zarząd w Kielcach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Podejrzanej Paulinie K.-K. przedstawiono kilkanaście zarzutów z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Łódzka adwokat jest podejrzana o "wielokrotne posiadanie razem z inną, ustaloną osobą, znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci mefedronu oraz środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste".

Łódzka adwokat zatrzymana. To żona byłego adwokata od "trumny na kółkach"

Śledczy przekazali, że podejrzana nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Prokuratura dodała, że w śledztwie status podejrzanego ma "łącznie kilkadziesiąt osób, część z nich była lub jest tymczasowo aresztowana, a ogłoszone podejrzanym zarzuty dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej".

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Według informacji uzyskanych przez Polsat News, Paulina K.-K. jest żoną byłego adwokata "od trumny na kółkach", który w marcu został skazany prawomocnym wyrokiem na półtora roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.

Do wypadku doszło we wrześniu 2021 r. na drodze Barczewo – Jeziorany. Według aktu oskarżenia, kierując Mercedesem naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, przekroczył podwójną linię ciągłą i zjechał na przeciwny pas ruchu. Doprowadził do nieumyślnego wypadku drogowego – zderzenia z jadącym z naprzeciwka Audi 80. W rezultacie kierująca i pasażerka Audi zginęły na miejscu.

O śmiertelnym wypadku drogowym pod Barczewem stało się głośno, gdy niedługo po nim były adwokat nagrał i opublikował w internecie film ze swoją wypowiedzią. Stwierdził w nim, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z "trumną na kółkach" i m.in. dlatego te kobiety zginęły.