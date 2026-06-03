"Legendarny" sum z jeziorka w Warszawie wyłowiony. Policja zatrzymała 57-latka

Polska Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl

57-letni obywatel Ukrainy mający mieć związek ze sprawą wyłowienia 183-centymetrowego suma z jeziorka Balaton na warszawskim Gocławiu, został zatrzymany przez policję. Wcześniej w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające akt kłusownictwa w środku stolicy.

Dwa budynki mieszkalne z białej elewacji i licznymi oknami stojące nad brzegiem jeziora. Na pierwszym planie widać wodę, a w prawym górnym rogu zdjęcie kołowe dwóch osób na czerwonym rowerze wodnym.
Dariusz Kowalczyk/Wikimedia Commons/TikTok
Policja zatrzymała 57-letniego mężczyznę w związku z wyłowieniem suma

Do zdarzenia doszło 30 maja. Jak wynika z relacji w mediach społecznościowych, gdzie pojawiły się również nagrania, dwóch mężczyzn poruszało się po jeziorku Balaton rowerem wodnym. Jeden z nich miał wędkę, przy pomocy której wyłowił pływającego w akwenie od ok. 20 lat mierzącego 183 cm suma.

 

Ryba była dobrze znana okolicznym mieszkańcom. Już w przeszłości zdarzało się, że miejscowi wędkarze wyławiali osobnika, jednak z uwagi na jego "legendarny" status, okaz był uwalniany z haczyka i wpuszczany z powrotem do wody. Tym razem jednak tak się nie stało, a ryba - bez dostępu do wody - skończyła w bagażniku samochodu.

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Internauci, którzy mieli być obecni przy zdarzeniu, przekonywali, że działanie mężczyzn spotkało się z natychmiastowym protestem ze strony naocznych świadków. Ci mieli jednak podobno nie reagować na wyrazy oburzenia, a sum został zapakowany do auta i wywieziony w nieznanym kierunku.

 

Jak informują funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji VII w Warszawie, mężczyzna, który może mieć związek ze sprawą został już zatrzymany. To 57-letni obywatel Ukrainy. - Czynności zostały podjęte na podstawie doniesień medialnych - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl podinsp. Joanna Węgrzyniak.

 

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Mundurowi z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego mają wyjaśnić wszelkie okoliczności zdarzenia. Jak poinformowała nas przedstawicielka policji, jest jednak za wcześnie, by mówić o tym, jakie ewentualnie konsekwencje grożą sprawcy.

Ponury los "legendarnej" ryby z jeziorka na warszawskim Gocławiu

- Możemy tutaj domniemywać, że będziemy mieć do czynienia z sytuacją, że mężczyzna ten złowił tę rybę w okresie ochronnym, kiedy sum podlegał ochronie i nie należało prowadzić odłowów, i możemy tutaj podejrzewać, że będziemy mieć do czynienia też ze znęcaniem się nad zwierzętami ze względu na przewożenie ryby bez dostępu do wody - przekazała nam podinsp. Joanna Węgrzyniak.

 

Okres ochronny suma obowiązuje w stolicy od 1 stycznia do 31 maja.

 

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Wędkarze zwracają również uwagę na nieprzepisowy sposób połowu. Chodzi o rower wodny, którym poruszał się sprawca. Zgodnie z prawem, jednostka służąca do łowienia mierząca więcej niż 7,5 metra powinna zostać wcześniej zarejestrowana w urzędzie miasta.

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