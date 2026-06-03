Katastrofa lotnicza w Wielkiej Brytanii. Rozbił się śmigłowiec marynarki wojennej
W południowo-zachodniej Anglii rozbił się helikopter. Brytyjskie władze potwierdziły, że był to śmigłowiec należący do Royal Navy, czyli Królewskiej Marynarki Wojennej. Do wypadku doszło na polu w Devon, niedaleko miasta Okehampton.
Rzecznik Royal Navy potwierdził informację o katastrofie, do której miało dojść ok. godz. 4 czasu lokalnego. Policja poinformowała, że na miejscu zdarzenia pojawiły się służby ratunkowe, trwa akcja ratownicza. Nie ma informacji na temat ofiar czy poszkodowanych.
Katastrofa śmigłowca Royal Navy. Władze potwierdzają
Przedstawiciel policji hrabstwa Devon i Kornwalii potwierdził, że rozbity śmigłowiec należał do Królewskiej Marynarki Wojennej. Więcej informacji w tej sprawie ma przekazać brytyjskie ministerstwo obrony.
ZOBACZ: Samolot runął na ziemię. Katastrofa lotnicza we Włoszech
"Służby ratunkowe są na miejscu zdarzenia po wypadku helikoptera na polu w Sourton Down. Zamkniętych jest kilka dróg w rejonie zjazdów i usług na autostradach A386 i A30 w Sourton" - napisano w policyjnym komunikacie.
"The Guardian" wskazuje, że w pobliżu miejsca katastrofy znajduje się wiele baz morskich, a obiekt w Plymouth jest największą taką bazą w zachodniej części Europy. Inne pobliskie bazy to RM Tamar, CTCRM Lympstone i BRNC Dartmouth. Portal BBC dodał, że w tym rejonie często odbywają się ćwiczenia.
Nie wiadomo, jaki typ śmigłowca brał udział w katastrofie, ale dwa główne typy śmigłowców wykorzystywanych przez Królewską Marynarkę Wojenną to Merlin i Wildcat.Czytaj więcej