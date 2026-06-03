Rzecznik Royal Navy potwierdził informację o katastrofie, do której miało dojść ok. godz. 4 czasu lokalnego. Policja poinformowała, że ​​na miejscu zdarzenia pojawiły się służby ratunkowe, trwa akcja ratownicza. Nie ma informacji na temat ofiar czy poszkodowanych.

Katastrofa śmigłowca Royal Navy. Władze potwierdzają

Przedstawiciel policji hrabstwa Devon i Kornwalii potwierdził, że rozbity śmigłowiec należał do Królewskiej Marynarki Wojennej. Więcej informacji w tej sprawie ma przekazać brytyjskie ministerstwo obrony.

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"Służby ratunkowe są na miejscu zdarzenia po wypadku helikoptera na polu w Sourton Down. Zamkniętych jest kilka dróg w rejonie zjazdów i usług na autostradach A386 i A30 w Sourton" - napisano w policyjnym komunikacie.

"The Guardian" wskazuje, że w pobliżu miejsca katastrofy znajduje się wiele baz morskich, a obiekt w Plymouth jest największą taką bazą w zachodniej części Europy. Inne pobliskie bazy to RM Tamar, CTCRM Lympstone i BRNC Dartmouth. Portal BBC dodał, że w tym rejonie często odbywają się ćwiczenia.

Nie wiadomo, jaki typ śmigłowca brał udział w katastrofie, ale dwa główne typy śmigłowców wykorzystywanych przez Królewską Marynarkę Wojenną to Merlin i Wildcat.