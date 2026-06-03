Prof. Grzegorz Kołodko powiedział w rozmowie z Przemysławem Szubartowiczem, że rząd prowadzi niewłaściwą politykę gospodarczą.

Jego zdaniem, współcześni politycy działają tak, żeby tylko dotrwać do kolejnych wyborów.

Prof. Kołodko ostro skrytykował polską klasę polityczną

- Przypuszczam, że strategia polityczna, ja ją bardzo źle oceniam, jest nędzna i z góry błędna. Obecnej koalicji jest taka, trzeba dotrwać do kolejnych wyborów i je wygrać, a potem zobaczymy - stwierdził ekonomista.

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- Tylko, że potem sytuacja będzie jeszcze bardziej skomplikowana, jeszcze trudniejsza niż jest teraz i będą musieli zrobić to, co należałoby już zacząć stopniowo robić. Z kolei strategia opozycji jest taka, w niczym nie pomagamy temu rządowi, bo im gorzej, tym lepiej dla nich. Jak rząd będzie popularny, są szanse większe na zwycięstwo, a potem my będziemy sprzątać ten bałagan i oczywiście będziemy zwalać na poprzedników, czyli na obecny rząd (...). Przecież to jest lot ćmy do ognia - kontynuował były minister finansów.

Ekonomista ostrzega przed "poważnym kryzysem"

- To się może skończyć tylko poważnym kryzysem, wpierw finansowym, a za tym gospodarczym, społecznym i politycznym, dlatego, że ten problem sam się nie rozwiąże - podsumował.

Zdaniem prof. Kołodki poważne turbulencje w polskiej gospodarce mogą być widoczne już za 2-3 lata i będą tragiczne w skutkach.

- Będzie nawrót wysokiej inflacji, będzie wyhamowanie dynamiki gospodarczej, przestaniemy odczuwać poprawę naszych warunków materialnych, spadną płace realne, wzrośnie bezrobocie - powiedział.

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- Niektórzy ludzie będą wychodzić potem na ulicę, tak jak ostatnio nawet wychodzili także przedstawiciele nauki. Politycy będą nawzajem siebie oskarżać o to, że kto inny jest temu winien, natomiast winny są temu zarówno ci, którzy rządzili przedtem, jak i ci, którzy rządzą teraz - podkreślił gość Polsat News.

Wydajemy za dużo na wojsko? Kołodko nie ma wątpliwości

Profesor wytłumaczył, że jednym z objawów niezdrowego wydawania pieniędzy przez polskich polityków są wydatki na wojsko. Przekonywął on, że nie wszystkie zakupy w tej dziedzinie zostały mądrze przeprowadzone.

- Ja uważam, że nieustannie i konsekwentnie, że wydatki militarne nazywane powszechnie obronnymi są wygórowane, są za duże, są w dużym stopniu marnotrawne - powiedział.

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Ekonomista skrytykował też nadmierne zadłużanie się u zewnętrznych partnerów.

- Ja się zdumiewam, jak można być przez takie irracjonalności tak szczęśliwym, że udało się (...) w ramach decyzji rządowych realizować to, co się kryje za zbitką pojęciową SAFE. Istotna część tych porozumień, które podpisano, była robiona po prostu na kolanie i one teraz w wielu przypadkach okazują się nieefektywne - powiedział.