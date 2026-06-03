Według prognozy pogody na środę opublikowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na północnym wschodzie Polski wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, zaś na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże.

Wystąpią przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, a na obszarze od środkowego Pomorza, przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie do około 30 mm.

Popołudniowe burze nad Polską. Alerty na zachodzie i południu Polski

Temperatura wyniesie od 14 st. C na Przedgórzu Sudeckim do 27 st. C na południu Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, stopniowo od zachodu skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 85 km/h.

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Z powodu zapowiadanych burz, IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia, które będą obowiązywały na terenie dziewięciu województw. Dla woj. opolskiego i śląskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego alert I stopnia przed burzami rozpocznie się w środę o godz. 13 i potrwa do godz. 21. Na tym obszarze może wystąpić grad, miejscami również silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h.

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Od godz. 14 do 21. będą obowiązywały ostrzeżenia przed burzami dla woj. małopolskiego i podkarpackiego oraz części woj. świętokrzyskiego. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad" - napisano w komunikacie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali, przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.