Pytany o potwierdzenie informacji o toczących się dyskusjach z Polską i Litwą, urzędnik Pentagonu powiedział PAP, że resort "nie komentuje doniesień medialnych, ani spekulacji na temat potencjalnych decyzji dotyczących rozmieszczenia sił".

"Stany Zjednoczone i NATO stale oceniają sytuację bezpieczeństwa i podejmują kroki niezbędne do utrzymania bezpiecznego, skutecznego i wiarygodnego środka odstraszającego" - dodał.

Jest to reakcja na doniesienia "Financial Times" o tym, że Stany Zjednoczone rozważają możliwość rozszerzenia rozmieszczenia broni jądrowej poza sześć państw, w których obecnie znajdują się zdolne do jej przenoszenia samoloty. Ewentualne decyzje oznaczałyby zwiększenie liczby krajów goszczących tzw. samoloty podwójnego zastosowania (DCA), zdolne do wykonywania misji konwencjonalnych i nuklearnych.

Z informacji "FT" wynika, że zainteresowanie posiadania takiej infrastruktury wyrażają państwa wschodniej flanki NATO, w tym Polska oraz część krajów bałtyckich. Rozmowy w tej sprawie mają być prowadzone w ramach struktur Sojuszu.

Pentagon o broni jądrowej w Polsce i Litwie. "Nie komentujemy"

Minister obrony Litwy Robertas Kaunas potwierdził, że rozmowy na temat broni jądrowej się rozpoczęły.

- Dyskusje rzeczywiście się toczą. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ponieważ obowiązuje klauzula poufności, ale Litwa na pewno nie stoi z boku - powiedział minister we wtorek dziennikarzom w litewskim Sejmie.

Jak dodał, broń jądrowa wzmacnia bezpieczeństwo, dlatego państwa powinny podejmować wysiłki na rzecz zapewnienia obrony, niezależności i skutecznego odstraszania.

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W środę rano w Programie Trzecim Polskiego Radia do kwestii ewentualnych negocjacji z USA odniósł się wiceszef MON odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe Paweł Zalewski. Zaprzeczył on, że toczą się jakiekolwiek rozmowy dotyczące rozmieszczenia w Polsce sojuszniczych głowic jądrowych, jednak, jak powiedział, trwają rozmowy "o tym, by stworzyć lepsze warunki dla odstraszania nuklearnego, i aby Polska w tym odegrała istotną rolę".

- Natomiast nie rozmawiamy o rozszerzeniu stacjonowania broni nuklearnej na Polskę - powiedział Zalewski.