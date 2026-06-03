- Już się zgodzili, że nie będą mieć broni nuklearnej - powiedział Trump w wywiadzie dla jednego z podcastów, odnosząc się do Iranu. Wypowiedzi amerykańskiego przywódcy przytoczyła agencja Reutera.

Trump oznajmił, że z tego, co mówią przedstawiciele Iranu, rolą Chameneiego jest udzielanie akceptacji wobec kolejnych działań irańskiej delegacji, która bierze udział w rokowaniach. Amerykański prezydent powiedział, że bardzo chciałby spotkać się z irańskim przywódcą i w pewnym momencie prawdopodobnie do tego dojdzie.

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Zapewnił, że ceny gazu w USA spadną, gdy zakończy się konflikt w Iranie. Wyraził przy tym przekonanie, że inflacja w jego kraju nie jest wysoka. - Jeśli nie brać pod uwagę cen benzyny, mamy bardzo małą inflację - przekonywał.

Trump poinformował, że miał "ostrą wymianę" zmian

Amerykański prezydent przyznał, że miał ostrą wymianę zdań z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu, gdyż jest niezadowolony z atakowania przez Izrael Libanu. Dodał jednak, że dobrze rozumie się z izraelskim szefem rządu.

Serwis Axios napisał w poniedziałek, powołując się na trzy źródła, że Trump podczas rozmowy z Netanjahu wulgarnie skrytykował go za eskalację działań w Libanie.

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- K***a, oszalałeś. Gdyby nie ja, to siedziałbyś w więzieniu. Ratuję ci tyłek. Wszyscy cię nienawidzą. Wszyscy przez to nienawidzą Izrael - w ten sposób streścił wypowiedź Trumpa do Netanjahu jeden z rozmówców portalu Axios. Inne źródło przyznało, że Trump był "wkurzony" i w pewnym momencie krzyknął do Netanjahu: - Co ty, k***a, wyprawiasz?

Źródła irańskie: Korespondencja z USA została przerwana

We wtorek irańska agencja Fars, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, podała, że wymiana korespondencji między Iranem i Stanami Zjednoczonymi na temat porozumienia, które zakończyłoby wojnę na Bliskim Wschodzie, została przerwana kilka dni temu.

Irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła w poniedziałek otwarciem "nowych frontów" przeciwko Izraelowi za jego ofensywę na Liban. Według irańskich mediów Teheran wstrzymuje negocjacje pokojowe z Waszyngtonem, domagając się, by najpierw Izrael przerwał swoje operacje w Libanie i Strefie Gazy.

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Trump odniósł się również do wyborów prezydenckich w USA w 2028 r. Według niego tandem wiceprezydenta J.D. Vance’a i sekretarza stanu Marco Rubio będzie "nie do pokonania".