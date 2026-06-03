Wcześniejsze prognozy nie dawały większych nadziei na przyjazną pogodę na Boże Ciało. Najnowsze wyliczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie to potwierdziły. Nie ma szans na większą poprawę, za to trzeba się pogodzić z burzami nie tylko tego dnia, lecz również przez dużą część długiego weekendu.

Pogoda na Boże Ciało 2026. Nie ma szans na poprawę

Od kilku dni wiele regionów kraju doświadcza niebezpiecznych zjawisk, w tym lokalnych burz oraz intensywnych opadów deszczu. W najbliższym czasie się to nie zmieni. Nieprzyjemnie zrobi się między innymi w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, powszechnie znaną jako Boże Ciało.

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Na tradycyjne świąteczne procesje w tym roku warto odpowiednio się przygotować. Czwartek zapowiada się bowiem na pochmurny dzień w całym kraju. Wszędzie możliwe będą przelotne deszcze, a na wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich trzeba też będzie uważać na burze.

Wiele wskazuje na to, że najbardziej deszczowo w Boże Ciało zrobi się na północnym zachodzie, gdzie spadnie do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy oraz na krańcach wschodnich - tam suma opadów może sięgnąć około 20 litrów wody.

WXCHARTS Boże Ciało 2026 roku będzie pochmurnym i deszczowym dniem, z burzami w wielu miejscach

Kolejnym zagrożeniem będzie porywisty wiatr, który w trakcie burz na wschodzie Polski może osiągać w porywach do 60 km/h.

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Nieprzyjemna, mokra aura nie oznacza, że świąteczny dzień będzie zimny. Jeśli sprawdzą się najnowsze prognozy, to w Boże Ciało w niemal całej Polsce będzie co najmniej 20 st. C. Najcieplej zrobi się na zachodzie i południowym zachodzie, gdzie można liczyć wtedy nawet na około 25 st. C.

WXCHARTS Prognoza pogody na Boże Ciało. Najcieplej będzie na zachodzie Polski - prognozuje IMGW

Tylko nad samym morzem oraz na południowo-wschodnich krańcach będzie nieco chłodniej i tam maksymalnie zanotujemy około 18 st. C.

Kolejne dni nie będą lepsze. Znowu zagrzmi

Dla tych, którzy w piątek wzięli urlop, Boże Ciało będzie początkiem długiego weekendu. Warto jednak zrewidować plany wypoczynkowe, ponieważ w wielu miejscach pogoda może je pokrzyżować.

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Na większą poprawę w drugiej połowie tygodnia nie mamy co liczyć. Piątek także będzie pochmurnym dniem, choć większe przejaśnienia pojawią się na wschodzie i południu. W całym kraju trzeba się jednak liczyć z opadami deszczu i burzami.

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Najtrudniejsza sytuacja panować będzie w centrum i na północy, gdzie opady będą najsilniejsze. Większe wyładowania mogą z kolei nawiedzić północną, wschodnią i południowo-wschodnią Polskę. Burze przyniosą silne porywy wiatru, dochodzące do 75 km/h.

Ciepłe powietrze jeszcze nie opuści naszego kraju i przyniesie temperatury od 21 do 26 st. C na wschodzie, południu i w centrum, a w pozostałych miejscach od 17 do 20 st. C.

Niebezpiecznie do samego końca. Burze jeszcze wrócą

Pod koniec tygodnia nie powinniśmy się spodziewać większej poprawy. Ciemne, deszczowe chmury utrzymają się nad praktycznie całym krajem, zwłaszcza w sobotę. Ten dzień może być mokry we wszystkich regionach, a najwięcej deszczu popada na północy. Do tego na północy i wschodzie znowu pojawią się burze z porywistym wiatrem, osiągającym w porywach do 75 km/h.

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Cieplejszym regionem będzie południe kraju, gdzie termometry pokażą do 24 st. C. W centrum będzie około 20, zaś na najchłodniejszej północy nie będzie więcej niż 14-17 st. C.

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Do samego końca tygodnia deszcze nie opuszczą Polski. Niedziela również będzie pochmurna, choć na północy i północnym wschodzie pojawią się większe przejaśnienia. W wielu miejscach przelotnie popada deszcz, do tego mogą jeszcze lokalnie występować słabe burze. Sucho będzie tylko na północnym wschodzie.

Temperatury nie zmienią się znacząco i przeważnie wyniosą od 21 do 25 st. C, a tylko nad samym morzem oraz na terenach podgórskich zanotujemy od 17 do 19 st. C. Wiatr tym razem osłabnie i jedynie w trakcie burz może być porywisty.