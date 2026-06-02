Zakulisowe rozmowy Polski z Ukrainą. Radosław Sikorski potwierdza

Polska

- Wołodymyr Zełenski popełnił błąd - tak Radosław Sikorski ocenił nadanie ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA". Szef MSZ zaznaczył też, że toczą się rozmowy zakulisowe i wyraził nadzieję, że Ukraina znajdzie "sposób na skorygowanie tego błędu". Podobnego zdania jest szef MSWiA. - Mamy prawo nazywać to, co zrobił Zełenski, rzeczą nieakceptowalną - ocenił Marcin Kierwiński.

Mężczyzna w granatowej marynarce i niebieskiej koszuli przemawia, gestykulując rękami. Obok siedzi kobieta w żółtym garniturze.
PAP/Wojtek Jargiło
Minister Sikorski uważa, że decyzja prezydenta Zełenskiego ws. nazwy jednostki wojskowej była błędem

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas wtorkowego spotkania z mieszkańcami Tarnogrodu (woj. lubelskie) został zapytany o decyzję prezydenta Ukrainy Wołodomyra Zełenskiego w sprawie nadania jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imienia "Bohaterów UPA". - Uważam, że prezydent Zełenski popełnił błąd - powiedział szef MSZ.

 

Jak dodał, historia jest skomplikowana i nie wszyscy bohaterowie muszą być przez inne kraje czczeni, ale - zaznaczył - że są granice. - Spodziewałbym się, że strona ukraińska weźmie pod uwagę naszą wrażliwość. Im się kojarzy UPA z oporem przeciwko sowietom, a nam się kojarzy z Wołyniem - podkreślił szef MSZ.

 

Sikorski zaznaczył też, że toczą się rozmowy zakulisowe i wyraził nadzieję, że strona ukraińska znajdzie "jakiś sposób na skorygowanie tego błędu". Jego zdaniem Polska ma prawo do rozczarowania i do domagania się korekty, ale nie można pozwolić, aby rosyjska narracja i dezinformacja skłóciły nas z Ukrainą. - Bo wtedy stratna będzie i Ukraina, i Polska – dodał szef dyplomacji.

Odebranie orderu Zełenskiemu? Kosiniak-Kamysz: Nie przyniesie skutku

Z kolei wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w TVP Info, że w tym tygodniu będzie rozmawiał z ministrem obrony Ukrainy Mychajłem Fedorowem m.in. na temat nadania jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA". - To nie będzie jedyny temat rozmowy, ale ten temat jest dla mnie bardzo ważny - podkreślił.

 

Jak ocenił, dyskusja o możliwym odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu "nie przyniesie skutku". - Pracuję nad tym, żeby ten skutek był - dodał, nadmieniając, iż decyzja ukraińskich władz będzie "rodzić skraje emocje antyukraińskie". Według szefa MON ta sprawa będzie "niedobra dla naszych relacji w przyszłości". - Trzeba zrobić wszystko, żeby ta decyzja została zmieniona - zaapelował.

 

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Do sprawy odniósł się także minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński w Polsat News. - Powinniśmy dochodzić prawdy historycznej i mamy prawo nazywać to, co zrobił Zełenski, rzeczą nieakceptowalną. Natomiast jest też coś takiego, jak chłodna ocena sytuacji geopolitycznej - powiedział we wtorkowym "Gościu Wydarzeń".

 

- Jest czymś niewłaściwym, gdy prezydent Polski bez zastanowienia wychodzi (...) na rodzaj ustawki medialnej i pokazuje, że niby jest twardy - mówił szef MSWiA, oceniając propozycję Karola Nawrockiego, by odebrać Order Orła Białego przywódcy Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski nadał jednostce wojskowej imię "Bohaterów UPA"

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię "Bohaterów UPA". Jak wskazał, uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

 

Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytycznych komentarzy wśród polskich polityków. Swoje niezadowolenie wyrazili zarówno premier Donald Tusk, jak i prezydent Karol Nawrocki.

 

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Szef rządu stwierdził, że decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" "jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza naszą wrażliwość historyczną". Prezydent Nawrocki poinformował z kolei, że zaproponował, by 8 czerwca na posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu.

 

Order Orła Białego przyznał Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda.

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Michał Blus / polsatnews.pl / PAP
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