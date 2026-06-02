Komunikat w tej sprawie opublikowała we wtorek Prokuratura Krajowa. Zaznaczono w nim, że w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu zgromadzono materiał dowodowy uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przez europosła przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Ruch Żurka ws. europosła Jakiego. Wniosek przesłany do PE

Miało do tego dojść podczas pełnienia przez niego funkcji wiceministra sprawiedliwości "w sprawach dotyczących Służby Więziennej, w tym w zakresie podpisywania decyzji i postanowień administracyjnych". Według śledczych, Patryk Jaki wydał Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej polecenie, którego wykonanie realizowało znamiona przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Prokuratura Krajowa przekazała, że czyn objęty wnioskiem nie pozostaje w związku z wykonywaniem przez europosła mandatu do Parlamentu Europejskiego, w szczególności nie stanowi opinii wyrażanych ani głosów oddawanych w ramach działalności parlamentarnej.

"Uchylenie immunitetu stanowi konieczny warunek przedstawienia Patrykowi Jakiemu zarzutu popełnienia przestępstwa oraz przeprowadzenia dalszych czynności procesowych w sprawie z jego udziałem. Możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób objętych immunitetem parlamentarnym urzeczywistnia konstytucyjną zasadę równości wobec prawa, wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP" - napisano.

Jak wyjaśnia PK, wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie "został złożony z ostrożności procesowej, na wypadek podejmowania przez europosła działań utrudniających lub uniemożliwiających ogłoszenie zarzutu i jego przesłuchanie w charakterze podejrzanego".

