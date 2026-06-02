Sławosz Uznański i Aleksandra Wiśniewska pobrali się 2 stycznia 2025 roku. Ceremonia odbyła się w Łodzi, a ślubu udzieliła im prezydent tego miasta Hanna Zdanowska.

Dokładnie rok później, 2 stycznia 2026 roku para poinformowała, że spodziewa się dziecka. "Wiosną 2026 powiększy nam się rodzina" - przekazali w mediach społecznościowych.

Pierwsze dziecko "kosmicznej" pary. Pokazali zdjęcie

Teraz nadeszły kolejne wieści w tej sprawie. We wtorek Uznańscy-Wiśniewscy poinformowali, że powitali na świecie swojego pierwszego potomka. Poród odbył się kilka dni temu.

"Za nami najpiękniejszy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Od 25 maja jest z nami nasz syn" - czytamy na Facebooku. Chociaż młodzi rodzice nie ujawnili więcej szczegółów, do wpisu dołączyli zdjęcie ze szpitala.

Sławosz Uznański-Wiśniewski to drugi Polak, po Mirosławie Hermaszewskim, który poleciał w kosmos i pierwszy obywatel naszego kraju, który był na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Stało się w ramach realizowanej przez firmę Axiom Space misji Axiom 4, która wystartowała 25 czerwca 2025 roku z Centrum Kosmicznego im. Kennedy’ego na Florydzie (USA).

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Polak spędził w przestrzeni kosmicznej kilkanaście dni. Na Ziemię wrócił 15 lipca.

Podczas misji Sławosz Uznański-Wiśniewski przeprowadził kilkanaście eksperymentów, które dotyczyły m.in. działania zaawansowanych jednostek AI w warunkach niskiej grawitacji, wpływu długotrwałego pobytu w kosmosie na zdrowie psychiczne człowieka oraz wykorzystania mikroglonów w przyszłych misjach kosmicznych i medycynie kosmicznej.