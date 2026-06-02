W czerwcu warto spojrzeć w górę. Na niebie pojawi się trójkąt letni

Zjawisko letniego trójkąta, utworzone przez jasne gwiazdy Wega, Altair i Deneb, ujrzymy na czerwcowym, nocnym niebie. To nie jedyna kosmiczna osobliwość, jaką będziemy mogli dostrzec. wielbiciele obserwacji astronomicznych będą świadkami koniunkcji planetarnej.

Ilustracja przedstawiająca konstelację Trójkąta Letniego na nocnym niebie, z zaznaczonymi gwiazdami Wega, Altair i Deneb.
9 czerwca miłośnicy obserwacji nocnego nieba powinni wytężyć wzrok i poszukać na firmamencie Wenus i Jowisza - dwóch najjaśniejszych planet, które po zachodzie Słońca dostrzeżemy w optycznie bliskiej odległości. Mowa o koniunkcji planetarnej - zjawisku, w czasie którego z ziemskiej perspektywy dwa ciała niebieskie zdają się znajdować tuż obok siebie, chociaż dzielą je od siebie setki miliony kilometrów.

 

Zaledwie dwa dni później niebiański duet zamieni się w tercet. Wszystko za sprawą Merkurego, który dołączy do "kosmicznego tańca". Widoczność trzech planet wynika z ich poruszania się wokół Słońca niemal tym samym pozornym torem, zwanym ekliptyką.

W momencie gdy Jowisz "zbliży się" do Wenus, ta będzie najjaśniejsza i przy okazji najłatwiejsza do zobaczenia. Merkury dostrzeże jedynie wprawne oko.

 

Czerwiec przyniesie letnie przesilenie, co oznacza początek astronomicznego lata. Miesiąc ten przynosi jednak coś jeszcze - jak wskazuje serwis NASA, posiadacze teleskopów i astrofotografów będą mieli okazję zaobserwować niezwykłe zjawisko Letniego trójkąta.

 

Mowa o asteryzmie złożonym z trzech jasnych gwiazd: Wega w gwiazdozbiorze Lutni, Altair w gwiazdozbiorze Orła oraz Deneb w gwiazdozbiorze Łabędzia. Wokół trójkąta znajdują się ciała niebieskie takie jak Mgławica Hantle, Mgławica Pierścień, czy Mgławica Ameryka Północna.

 

Warto przypomnieć przy okazji, by - używając lornetki lub teleskopu - nie kierować oczu na Słońce. Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia wzroku.

