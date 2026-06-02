Maria Montserrat Alvarado została mianowana przez papieża Leona XIV prefektem Dykasterii ds. Komunikacji. Rolę pełnić będzie od 1 listopada 2026 roku.

To pierwsza świecka kobieta, która została mianowana prefektem dykasterii Stolicy Apostolskiej.

Alvarado urodziła się w Meksyku. Studiowała w Stanach Zjednoczonych. W latach 2009–2023 zajmowała stanowiska kierownicze w Becket Fund for Religious Liberty. Od 2023 roku pełni funkcję prezes i dyrektor operacyjnej EWTN News, newsowego oddziału Eternal Word Television Network.

"Choć ta nominacja była dla mnie niespodziewana, przyjmuję ją ze szczerym pragnieniem służby Ojcu Świętemu na początku jego pontyfikatu. Jestem wdzięczna Paolo Ruffiniemu za jego przewodnictwo w ostatnich latach i z radością oczekuję kontynuowania - w duchu przyjaźni i nadziei - ważnej pracy na rzecz umacniania Dykasterii, aby mogła nadal służyć Kościołowi w Rzymie i na całym świecie, przekazując światu Chrystusa" - przekazała w oświadczeniu.

Alvarado zastąpi Paolo Ruffiniego, którego papież Franciszek mianował w 2018 roku pierwszym świeckim prefektem dykasterii Kurii Rzymskiej. W październiku przyszłego roku Ruffini ukończy 70 lat.

Watykan. Reforma Kurii Rzymskiej

Dykasteria ds. Komunikacji powstała w 2015 roku w ramach reformy Kurii Rzymskiej.

Jej rolą jest nadzór nad systemami komunikacyjnymi Stolicy Apostolskiej, w tym Vatican News, Radio Watykańskie, "L’Osservatore Romano", Vatican Media (serwisy fotograficzne, audio i wideo), Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Libreria Editrice Vaticana, Watykańską Drukarnię oraz Watykańską Filmotekę.

Źródło: Vatican News