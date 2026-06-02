Świecka kobieta pokieruje watykańskimi mediami. Historyczna decyzja papieża

Świat

Maria Montserrat Alvarado zostanie nowym prefektem Dykasterii ds. Komunikacji. To pierwsza świecka kobieta na takim stanowisku w Stolicy Apostolskiej. Dykasteria odpowiada za nadzór watykańskich mediów i wydawnictw.

Uśmiechnięta kobieta w różowej koszuli na tle Bazyliki św. Piotra w Watykanie.
Vatican News
Maria Montserrat Alvarado nową prefekt Dykasterii ds. Komunikacji Watykanu

Maria Montserrat Alvarado została mianowana przez papieża Leona XIV prefektem Dykasterii ds. Komunikacji. Rolę pełnić będzie od 1 listopada 2026 roku. 

 

To pierwsza świecka kobieta, która została mianowana prefektem dykasterii Stolicy Apostolskiej.

Watykan. Pierwsza świecka kobieta prefektem

Alvarado urodziła się w Meksyku. Studiowała w Stanach Zjednoczonych. W latach 2009–2023 zajmowała stanowiska kierownicze w Becket Fund for Religious Liberty. Od 2023 roku pełni funkcję prezes i dyrektor operacyjnej EWTN News, newsowego oddziału Eternal Word Television Network. 

 

ZOBACZ: Zmiana w Kościele. Leon zmienia 1500-letnią doktrynę

 

"Choć ta nominacja była dla mnie niespodziewana, przyjmuję ją ze szczerym pragnieniem służby Ojcu Świętemu na początku jego pontyfikatu. Jestem wdzięczna Paolo Ruffiniemu za jego przewodnictwo w ostatnich latach i z radością oczekuję kontynuowania - w duchu przyjaźni i nadziei - ważnej pracy na rzecz umacniania Dykasterii, aby mogła nadal służyć Kościołowi w Rzymie i na całym świecie, przekazując światu Chrystusa" - przekazała w oświadczeniu.

 

Alvarado zastąpi Paolo Ruffiniego, którego papież Franciszek mianował w 2018 roku pierwszym świeckim prefektem dykasterii Kurii Rzymskiej. W październiku przyszłego roku Ruffini ukończy 70 lat.

Watykan. Reforma Kurii Rzymskiej

Dykasteria ds. Komunikacji powstała w 2015 roku w ramach reformy Kurii Rzymskiej. 

 

Jej rolą jest nadzór nad systemami komunikacyjnymi Stolicy Apostolskiej, w tym Vatican News, Radio Watykańskie, "L’Osservatore Romano", Vatican Media (serwisy fotograficzne, audio i wideo), Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Libreria Editrice Vaticana, Watykańską Drukarnię oraz Watykańską Filmotekę. 

 

Źródło: Vatican News

 

WIDEO: Najdłuższy tunel na świecie w budowie. Trasę wytyczono przez Bałtyk
Anna Nicz / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KOMUNIKACJAKOŚCIÓŁLEON XIVMARIA MONTSERRAT ALVARADONOMINACJAPAPIEŻPREFEKTREFORMASTOLICA APOSTOLSKAŚWIATŚWIECKA KOBIETAWATYKAN

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 