Bartosz Sobczyk - wychowanek Stali Mielec - po raz pierwszy w karierze został włączony do seniorskiego zespołu w sezonie 2019/2020, kiedy zagrał w podstawowym składzie w Pucharze Polski przeciwko Olimpii Grudziądz. 20-letni wówczas piłkarz rozegrał 59 minut i został zmieniony przez Kristiana Getingera.

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Teraz w jego życiu nadszedł czas na rozpoczęcie nowego etapu. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Miasta Mielec na Facebooku, młody mężczyzna postawił na kapłaństwo. W sobotę wraz z 13 innymi diakonami przyjął święcenia kapłańskie w diecezji tarnowskiej.

Bartosz Sobczyk odprawił swoją pierwszą mszę. Kiedyś grał w Stali Mielec

Kolejnym wyjątkowym dniem dla Sobczyka i jego rodziny była niedziela. Wówczas odbyła się jego msza prymicyjna, czyli pierwsza msza święta odprawiana przez nowo wyświęconego kapłana.

"Kiedyś grał ksiądz w jednej z najlepszych drużyn w kraju - FKS Stal Mielec. Dziś gra ksiądz w najlepszej drużynie świata - Drużynie Pana Boga" - zacytowano w komunikacie słowa zastępcy prezydenta Mielca, Krzysztofa Szostaka.

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Mielecki magistrat złożył Sobczykowi gratulacje, życząc mu "obfitości Bożych łask, nieustającej radości z pełnionej posługi, siły i wytrwałości na kapłańskiej drodze oraz wielu życzliwych ludzi spotykanych każdego dnia".