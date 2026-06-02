Sportowy strój zamienił na sutannę. Były piłkarz został księdzem
"Wczoraj odbyła się Msza Prymicyjna ks. Bartosza Sobczyka" - czytamy we wtorkowym komunikacie mieleckiego magistratu w mediach społecznościowych. Chodzi o byłego piłkarza Stali Mielec. Mężczyzna zdążył rozegrać jedno oficjalne spotkanie w pierwszej drużynie tego klubu.
Bartosz Sobczyk - wychowanek Stali Mielec - po raz pierwszy w karierze został włączony do seniorskiego zespołu w sezonie 2019/2020, kiedy zagrał w podstawowym składzie w Pucharze Polski przeciwko Olimpii Grudziądz. 20-letni wówczas piłkarz rozegrał 59 minut i został zmieniony przez Kristiana Getingera.
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Teraz w jego życiu nadszedł czas na rozpoczęcie nowego etapu. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Miasta Mielec na Facebooku, młody mężczyzna postawił na kapłaństwo. W sobotę wraz z 13 innymi diakonami przyjął święcenia kapłańskie w diecezji tarnowskiej.
Bartosz Sobczyk odprawił swoją pierwszą mszę. Kiedyś grał w Stali Mielec
Kolejnym wyjątkowym dniem dla Sobczyka i jego rodziny była niedziela. Wówczas odbyła się jego msza prymicyjna, czyli pierwsza msza święta odprawiana przez nowo wyświęconego kapłana.
"Kiedyś grał ksiądz w jednej z najlepszych drużyn w kraju - FKS Stal Mielec. Dziś gra ksiądz w najlepszej drużynie świata - Drużynie Pana Boga" - zacytowano w komunikacie słowa zastępcy prezydenta Mielca, Krzysztofa Szostaka.
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Mielecki magistrat złożył Sobczykowi gratulacje, życząc mu "obfitości Bożych łask, nieustającej radości z pełnionej posługi, siły i wytrwałości na kapłańskiej drodze oraz wielu życzliwych ludzi spotykanych każdego dnia".Czytaj więcej