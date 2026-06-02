W ubiegłym tygodniu dziennik "Fakt" opisał sytuację z 28 maja w samolocie lecącym z Rzeszowa do Warszawy. W roli głównej wystąpił jeden z pasażerów, który z powodu silnego upojenia alkoholowego nie był w stanie o własnych siłach opuścić pokładu po wylądowaniu na Lotnisku Chopina.

Skandal na lotnisku. Pasażer wyniesiony z samolotu, okazał się posłem PiS

Z ustaleń dziennikarzy wynikało, że był to polityk PiS Marcin Porzucek. - Z posłem nie było żadnego kontaktu, spał wyjątkowo głęboko. Pomimo wielu starań załoga nie mogła go dobudzić. Ostatecznie, gdy wszyscy pozostali podróżni już wysiedli, wezwano pomoc i mężczyznę dosłownie wyniesiono z samolotu - relacjonował w rozmowie z "Faktem" jeden z pasażerów.

Z relacji świadków wynikało, że parlamentarzysta był w stanie mogącym zagrozić jego życiu. Rzecznik prasowy Lotniska Chopina Piotr Rudzki przekazał, iż "w związku z zagrożeniem zdrowia lub życia pasażera konieczna była interwencja na pokładzie". Politykiem zajęli się ratownicy medyczni.

Porzucek początkowo tłumaczył się problemami zdrowotnymi. - Czekam na rezonans magnetyczny i czasami mam po prostu trudności z chodzeniem - twierdził. - Mam dolegliwości związane z biodrem i to dla mnie kłopot. To, że ktoś podjął interwencję, to już ich sprawa. Nie byłem badany alkomatem, pobrano mi natomiast krew, więc zostanę pod tym względem sprawdzony - dodał.

Marcin Porzucek przerwał milczenie. "Połączenie alkoholu z lekami"

We wtorek w mediach społecznościowych pojawiło się kolejne oświadczenie polityka. "Szanowni Państwo, połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością. Przepraszam urażonych sytuacją na lotnisku" - napisał Porzucek.

"Takie zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w moim życiu i zrobię wszystko, by się nigdy nie powtórzyło" - wskazał poseł PiS.

Szanowni Państwo, połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością. Przepraszam urażonych sytuacją na lotnisku. Takie zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w moim życiu i zrobię wszystko, by się nigdy nie powtórzyło. — Marcin Porzucek (@MarcinPorzucek) June 2, 2026