Seria strzelanin w stanie Iowa. Siedem osób nie żyje, wśród nich napastnik

Świat

Sześć osób zginęło w wyniku serii strzelanin, do których doszło w amerykańskim stanie Iowa. Poszukiwany napastnik odebrał sobie życie podczas rozmowy z policjantami. Według wstępnych ustaleń, przyczyną tragedii był konflikt rodzinny.

Radiowóz policyjny z włączonymi sygnałami świetlnymi, z taśmą policyjną z napisem "CRIME SCENE DO NOT CROSS"
Facebook/cityofmuscatineiowa (zdj. ilustracyjne)
Sześć ofiar zamachowca w stanie Iowa. Napastnik odebrał sobie życie

Według oświadczenia opublikowanego przez policję w Muscatine, w stanie Iowa, ustalane są okoliczności zabójstw, do których doszło w poniedziałek w kilku częściach miasta. 

Sześć ofiar strzelaniny. Policja: To członkowie rodziny

Po otrzymaniu zgłoszenia o strzelaninie, na miejsce została wysłana policja i ekipa pogotowia ratunkowego. Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze znaleźli cztery osoby z ranami postrzałowymi - wszystkie z nich już nie żyły. Podejrzany 52-latek Ryan Willis McFarland uciekł z miejsca zdarzenia przed przybyciem służb.

 

Według informacji przekazanych przez szefa lokalnej policji podczas konferencji prasowej, McFarland został odnaleziony nieopodal, w pobliżu kładki dla pieszych.

 

ZOBACZ: Strzelanina w pobliżu Białego Domu. Donald Trump zabrał głos

 

- W trakcie rozmowy z policją, mężczyzna odebrał sobie życie. Funkcjonariusze oraz personel ratownictwa medycznego podjęli próbę udzielenia mu pomocy, ale stwierdzono zgon na miejscu - wyjaśnił funkcjonariusz.

 

Policjanci odnaleźli w innych miejscach dwie kolejne zmarłe osoby, jedną z nich w innym z budynków z mieszkalnych, drugą w lokalu usługowym. 

 

Szef policji Anthony Kies cytowany przez agencję Reutera przekazał, że wszystkie ofiary prawdopodobnie były członkami rodziny zamachowca, nie ujawniono ich tożsamości. Stacja telewizyjna ABC poinformowała, że ​​co najmniej dwoje z nich to dzieci.

 

Zmarły 52-latek miał już przeszłość kryminalną, służby nie podały szczegółów.

WIDEO: Najdłuższy tunel na świecie w budowie. Trasę wytyczono przez Bałtyk
Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
IOWAOFIARYSTANY ZJEDNOCZONESTRZELANINAŚWIATUSA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 