Według doniesień lokalnych władz, sześć osób zmarło w wyniku ostrzału miasta Dniepr w południowo-wschodniej części Ukrainy.

"W wyniku ataku wroga zginęło sześć osób, w tym jeden ratownik, a kolejnych 36 doznało obrażeń. Wróg zaatakował Dniepr w nocy. Podczas akcji jednostek Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) okupanci przeprowadzili kolejny atak, w wyniku którego śmierć poniósł ratownik" - przekazał wydział prasowy DSNS.

Gubernator Ołeksandr Gandża podał później informację o kolejnym zmarłym. Wskazał także, że wszyscy ranni trafili do szpitala. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że Rosja wystrzeliła w nocy 656 dronów i 73 pociski. Zestrzelono lub zneutralizowano 40 pocisków i 602 drony.

Na opublikowanych przez Gandżę zdjęciach widoczne są zniszczone budynki mieszkalne, spalone pojazdy i uszkodzony plac zabaw dla dzieci.

Zmasowane ataki zostały także przeprowadzone przez Rosjan na stolicę Ukrainy Kijów. Mer stolicy Witalij Kliczko opublikował zdjęcia, na których widać zniszczenia po eksplozjach i kłęby dymu nad kijowskimi wieżowcami. Według przekazanych przez władze informacji, zginęły cztery osoby, 58 zostało rannych, wśród nich dzieci.

- Nie mogliśmy zrozumieć, co się dzieje, czy to jakaś apokalipsa? – mówiła cytowana przez agencję Reutera Olha Mudra, będąca świadkiem nocnego uderzenia. w towarzystwie swojej sześcioletniej córki.

- Wszystko było pokryte (gruzami - red.), wszystko zadymione, nic nie było widać - dodała, stojąc przed zniszczonym blokiem i uszkodzonymi samochodami.

Kliczko poinformował, że atak na 24-piętrowy budynek mieszkalny doprowadził do jego zawalenia, w wyniku czego ludzie prawdopodobnie zostali uwięzieni pod gruzami. Wśród innych budynków, prawdopodobnie podpalonych od odłamka pocisku, znalazł się także inny, dziewięciopiętrowy blok mieszkalny. Po uderzeniu spadających odłamków zapłonęły także stacja benzynowa, samochody, pożar wybuchł również w pobliżu jednego z przedszkoli.

Przedsiębiorstwo energetyczne DTEK wskazało, że w wyniku nocnych uderzeń ok. 140 tys. mieszkańców stolicy pozostawało bez prądu. Według najnowszego komunikatu, przywrócono już prąd do większości gospodarstw, dwóch inżynierów zostało rannych.

Czternaście osób, w tym jedno dziecko, zostało rannych w wyniku ataków na Charków i obwód charkowski. Płonęły domy, budynki gospodarcze, garaże, samochody i inne obiekty cywilnej infrastruktury.

W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał przed możliwymi atakami rosyjskich wojsk. "Możliwe jest przeprowadzenie ataku na dużą skalę - Rosjanie go przygotowali, a nasi obrońcy przestrzeni powietrznej są gotowi przez całą dobę, na tyle, na ile pozwalają na to dostępne zasoby" - przekazał polityk.

W wyniku nocnego ostrzału Ukrainy, polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu myśliwców. W kolejnym komunikacie przekazano informację o zakończeniu operowania wojskowego lotnictwa. "Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - zapewniło Dowództwo.

Rosja poinformowała we wtorek o pożarze w rafinerii w miejscowości Ilskij w Kraju Krasnodarskim, który wybuchł wskutek ataku dronów. Według władz, nie było ofiar. Rafineria ma zdolność przetwarzania 6 mln ton ropy naftowej rocznie i jest jednym z największych przedsiębiorstw w Kraju Krasnodarskim, położonym na południowy wschód od Ukrainy, nieopodal okupowanego Krymu.

Zakład był w ostatnich miesiącach co najmniej dwukrotnie celem ukraińskich ataków - najpierw w listopadzie 2025 r., a później w lutym tego roku. W obu tych przypadkach w efekcie ostrzałów na terenie przedsiębiorstwa wybuchały pożary.