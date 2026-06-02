Przyjechał na komendę, by sprawdzić trzeźwość. Sposób parkowania zaalarmował policjantów

W poniedziałek około godziny 8:50 na komendzie policji w Ciechanowie (woj. mazowieckie) pojawił się mężczyzna, który chciał sprawdzić swój stan trzeźwości.

Na miejsce mężczyzna przyjechał samochodem osobowym marki Skoda. Zanim wszedł do budynku komendy, zwrócił uwagę policjantów nieprawidłowym parkowaniem. Najpierw nie zastosował się do znaku poziomego P-4 "linia podwójna ciągła", a później zaparkował swoje auto na miejscu dla osób niepełnosprawnych.

Badanie stanu trzeźwości wykazało prawie 0,5 promila alkoholu w jego organizmie.

Policjanci zatrzymali uprawnienia 24-latka do kierowania pojazdami.

Ciechanów. Przyjechał na komendę pod wpływem alkoholu

Za jazdę w stanie po użyciu alkoholu mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Za popełnione wykroczenia został ukarany mandatami w kwocie 1000 zł i 11 punktami karnymi.

"Jeśli masz wątpliwości, sprawdź swoją trzeźwość, ale zanim wsiądziesz za kierownicę" - przypomina policja.

