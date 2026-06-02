Przyjechał na komendę, by sprawdzić trzeźwość. Sposób parkowania zaalarmował policjantów

Polska

Nietrzeźwy 24-latek przyjechał na komendę policji w Ciechanowie, aby sprawdzić swój stan trzeźwości. Uwagę policjantów przykuło nieprawidłowe parkowanie przed budynkiem. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy.

Napis POLICJA na niebieskiej powierzchni samochodu.
Pexels/ SHOX ART
Mężczyzna przyjechał na komendę pod wpływem alkoholu/ zdj. ilustracyjne

W poniedziałek około godziny 8:50 na komendzie policji w Ciechanowie (woj. mazowieckie) pojawił się mężczyzna, który chciał sprawdzić swój stan trzeźwości.

 

Na miejsce mężczyzna przyjechał samochodem osobowym marki Skoda. Zanim wszedł do budynku komendy, zwrócił uwagę policjantów nieprawidłowym parkowaniem. Najpierw nie zastosował się do znaku poziomego P-4 "linia podwójna ciągła",  a później zaparkował swoje auto na miejscu dla osób niepełnosprawnych.

 

ZOBACZ: Ukradł luksusowy samochód. Policja złapała go w dwie godziny

 

Badanie stanu trzeźwości wykazało prawie 0,5 promila alkoholu w jego organizmie.

 

Policjanci zatrzymali uprawnienia 24-latka do kierowania pojazdami.

Ciechanów. Przyjechał na komendę pod wpływem alkoholu

Za jazdę w stanie po użyciu alkoholu mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

 

Za popełnione wykroczenia został ukarany mandatami w kwocie 1000 zł i 11 punktami karnymi.

 

"Jeśli masz wątpliwości, sprawdź swoją trzeźwość, ale zanim wsiądziesz za kierownicę" - przypomina policja.

WIDEO: Spółdzielnia apeluje do mieszkańców. Kilka miesięcy temu doszło tam do wybuchu
an / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ALKOHOLCIECHANÓWKIEROWCAMANDATPOLICJAPOLSKAPRAWO JAZDYTRZEŹWOŚĆWYKROCZENIE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 