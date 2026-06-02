Sąd Obwodowy w Pskowie skazał Michaiła Łoszczinina, programistę z obywatelstwem rosyjskim i belgijskim, na 16 lat więzienia – poinformował portal Nowaja Gazieta. Mężczyzna został zatrzymany, gdy latem zeszłego roku przyjechał do Rosji odwiedzić chorego na serce ojca.

Służba Bezpieczeństwa przeszukała jego telefon, w którym znaleziono korespondencję i ukraińskie kontakty oraz potwierdzenia przelewów do Ukrainy dla byłej dziewczyny.

16 lat w kolonii karnej. Rosjanin ukarany za przelew do Ukrainy

Łoszczynin w sierpniu zeszłego roku został oskarżony o zdradę stanu. Według jego rodziny i adwokatów był bity i poddawany torturom. Według kanału ASTRA na Telegramie podpisał oświadczenie o przyznaniu się do winy w nadziei, że przyczyni się to do obniżenia wyroku.

Obrona skazanego przekazała, że mężczyzna był przetrzymywany w ośrodkach razem z jeńcami ukraińskimi.

ZOBACZ: Rosjanin zatrzymany w Polsce. Nowy krok Prokuratury Krajowej

Łoszczynin wyjechał z Rosji pod koniec lat 90. Pracował w branży IT w Luksemburgu i Niemczech. W listach z aresztu pisał, że nie śledził wydarzeń w Rosji i nie zdawał sobie sprawy, jak może się zakończyć jego wizyta.

"Straciłem najlepsza pracę na świecie, straciłem wszystkie pieniądze i inwestycje, straciłem mieszkanie. Żałuję, że przyjechałem" – napisał dziennikarzom.