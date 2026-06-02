Do tematu kontrowersyjnej decyzji Wołodymyra Zełenskiego lider Nowej Lewicy nawiązał podczas poniedziałkowego spotkania z mieszkańcami Sosnowca. - Co z tym robić dalej? - pytał, by chwilę później stwierdzić, że wspieranie Ukrainy pozostaje w polskim interesie narodowym.

- Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Ta teza może się komuś nie podobać, ale jest prawdziwa, dlatego, że jeśli Ukraina zostanie zajęta, następnym krajem, który będzie atakowany, będzie Mołdawia, Kraje Bałtyckie albo Polska - mówił Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty "nie zaleca decyzji nieprzemyślanych"

- Życiowym interesem Polski jest niepodległość Ukrainy. Życiowym interesem Polski jest również wejście Ukrainy do Unii Europejskiej - przekonywał marszałek Sejmu.

Czarzasty odniósł się też do decyzji Karola Nawrockiego, który zapowiedział pochylenie się nad kwestią możliwości odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego nadanego mu jeszcze w czasie kadencji Andrzeja Dudy. - Nie zalecam decyzji nieprzemyślanych - mówił przewodniczący Nowej Lewicy.

Marszałek przyznał, że jednym z najgłośniej podnoszonych tematów w relacjach polsko-ukraińskich jest wspólna przeszłość obu narodów. - W interesie Polski jest utrzymanie dobrych relacji z Ukrainą, a nie zaostrzanie sporów dotyczących polityki historycznej - wskazywał Włodzimierz Czarzasty.

Głos z ukraińskiego parlamentu. "Dziękuję Polsce oraz Narodowi Polskiemu"

Do słów marszałka Sejmu ustosunkował się we wtorek przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, Rusłan Stefanczuk. We wpisie w mediach społecznościowych wyraził wdzięczność wobec "wyważonego i odpowiedzialnego stanowiska" przedstawionego przez Włodzimierza Czarzastego.

"Dziś Ukraina i Polska pozostają strategicznymi partnerami w obliczu wspólnego zagrożenia ze strony Rosji. To właśnie jedność oraz wzajemne wsparcie w trudnym czasie wzmacniają bezpieczeństwo naszych narodów i całej Europy" - czytamy w poście napisanym przez Stefanczuka w języku polskim.

Przewodniczący ukraińskiego parlamentu stwierdził, że kwestie sporne dotyczące wspólnej historii należy rozwiązywać "w drodze dialogu" i "wspólnie patrzeć w przyszłość, broniąc wolności i niepodległości". "Dziękuję Polsce oraz Narodowi Polskiemu za solidarność, wsparcie i otwarte serca" - podsumował.