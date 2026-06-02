Pierwszy komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych pojawił się o godz. 1:20. Przekazano w nim, że z powodu nocnych ataków Rosji na terytorium Ukrainy poprzez "uderzenia z użyciem środków napadu powietrznego", w polskiej przestrzeni powietrznej zaczęło się operowanie wojskowego lotnictwa.

Polska poderwała myśliwce. "Charakter prewencyjny"

"Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - poinformowano.

O godz. 3:35 DORSZ przekazało informację o zakończeniu operacji prowadzonej przez polskie wojsko. Podczas nocnych ataków Rosji nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone.



— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) June 2, 2026

"Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej" - zapewniono.

Podziękowano też za wsparcie NATO Air Command oraz lotnictwu wojskowemu Francji i Holandii. Dowództwo zapewnia, że wojsko "na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej".

Ukraińskie władze przekazały, że Rosja zaatakowała m.in. miasto Dnipro, na południowym wschodzie Ukrainy. W wyniku ataków zginęły cztery osoby, a co najmniej szesnaście zostało rannych. Szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko podał, że w rezultacie nocnych ataków rosyjskich dronów i rakiet zginęła co najmniej 1 osoba a 20 zostało rannych.

Trwa akcja przeszukiwania zniszczonej części 24-piętrowego wieżowca mieszkalnego w Kijowie - pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Burmistrz Charkowa Ihor Terehow przekazał na Telegramie, że liczba rannych nocnych ataków Rosjan wzrosła do 10, wśród nich jest 15-letnia dziewczynka.