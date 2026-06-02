Podpalił kolegę syna. Nowe kroki wobec byłego żołnierza WOT

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód aresztował na trzy miesiące 47-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Według ustaleń były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej miał w niedzielę w powiecie łęczyńskim oblać kolegę syna benzyną i go podpalić. Poszkodowany jest w ciężkim stanie.

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Jak doprecyzowała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Marta Śmiech, decyzja zapadła z uwagi na "zagrożenie surową karą pozbawienia wolności". Wcześniej mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty. Dotyczą one siłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania gróźb.

Areszt i zarzuty dla byłego żołnierza WOT. Oblał kolegę syna benzyną i go podpalił

Prokuratura ustaliła, że do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie na jednej z posesji w powiecie łęczyńskim, gdzie dwóch dwudziestokilkuletnich mężczyzn naprawiało samochód.

Według śledczych w pewnym momencie na posesję przyjechał 47-letni ojciec jednego z mężczyzn. Wówczas między nim a kolegą syna wywiązała się awantura, w trakcie której podejrzany oblał kolegę swojego syna benzyną, a następnie podpalił.

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Pokrzywdzony w ciężkim stanie trafił do szpitala w Łęcznej, który specjalizuje się w leczeniu oparzeń. Sprawca natomiast został ujęty przez policjantów po krótkim pościgu w sąsiedniej miejscowości. W chwili zatrzymania 47-latek był pod wpływem alkoholu.

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Wojska Obrony Terytorialnej zakomunikowały w poniedziałek na portalu X, że mężczyzna pełnił terytorialną służbę wojskową w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Dowódca brygady zadecydował o jego zwolnieniu.

"W Wojskach Obrony Terytorialnej nie ma miejsca na zachowania godzące w dobre imię Sił Zbrojnych RP, munduru wojskowego oraz wartości, które powinny cechować żołnierza" - czytamy w oświadczeniu WOT.

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Jak dodano, zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych ani realizacją zadań wojskowych. Ze względu na dobro postępowania WOT nie udzielają dodatkowych informacji.