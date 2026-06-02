PiS wskazało kandydata na prezydenta Krakowa

- Z kampanią ruszamy oficjalnie w poniedziałek, najwyższy czas zerwać z tym marazmem, który panował w Krakowie od lat, przed nami bardzo ciężka praca, ale wierzę w to, że uda nam się wygrać. Od lat w swoich działaniach jako radny pokazuję, że Kraków leży mi na sercu - powiedział Interii w pierwszym komentarzu po ogłoszeniu startu kandydat PiS na prezydenta stolicy Małopolski Michał Drewnicki.

PiS wybrało kandydata na prezydenta Krakowa. Będzie nim Michał Drewnicki

Wcześniej informację o tym, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek.

- Kandydatem po jednogłośnej decyzji całego komitetu politycznego będzie Michał Drewnicki - wieloletni samorządowiec, radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa - powiedział na konferencji prasowej Bochenek.



- Drewnicki jest człowiekiem znanym w naszym środowisku. Od lat jest również znany Krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie na rzecz miasta Krakowa. Pokazał, że w wielu sprawach w sposób ponadpartyjny potrafi wspierać różnego rodzaju inicjatywy, jest osobą zaangażowaną. Naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach - dodał rzecznik PiS.

Już wcześniej Konfederacja ogłosiła, że jej kandydatem na prezydenta Krakowa będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak. Partia Razem wystawi współprzewodniczącą tego ugrupowania Aleksandrę Owcę.

Z kolei Grażyna Zofia Świat będzie kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski. Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Wśród osób deklarujących ubieganie się o urząd prezydenta Krakowa jest także celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber.

Koalicja Obywatelska nie przedstawiła jeszcze swojego kandydata na prezydenta stolicy Małopolski.

W poniedziałek premier Donald Tusk rozwiązał struktury KO w Małopolsce. Decyzja premiera jest pokłosiem przegranego referendum w Krakowie, w wyniku którego odwołany został prezydent miasta - Aleksander Miszalski.

Do tej pory to właśnie on kierował strukturami partii w regionie. Na tym stanowisku jako komisarz partii w regionie zastąpi go wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela.

Miszalski odwołany w referendum. Partie wystawiają kandydatów na prezydenta Krakowa

W referendum zorganizowanym 24 maja Krakowianie odwołali Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta.

Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.