Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące szklanek sprzedawanych w sklepach KIK. Stwierdzono w nich niebezpieczną migrację ołowiu i kadmu, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia.

GIS ostrzega przed szklankami. Uwalniają kadm i ołów

Zgodnie z komunikatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z obrotu wycofano konkretną partię szklanek. Chodzi o produkt o nazwie: Szklanka, numer partii: 251216-3 12212075631003000100 P278285 – 1221207/003.

Podano też inne informacje pomocne w identyfikacji niebezpiecznego produktu. Jego dystrybutorem jest w Polsce jest KIK Textillien und Non-Food GmbH Siemensstraße 21, 59199 Bönen reprezentowany przez: KIK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21A we Wrocławiu.

Produkt pochodzi z Chin. Firma KIK podjęła decyzję o wycofaniu szklanek ze sprzedaży. Obecnie trwają dalsze ustalenia dotyczące badań produktu przed jego wprowadzeniem na rynek.

Metale ciężkie w szklankach. Zalecenia dla konsumentów

Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykazała, że z obszaru obrzeża szklanki następuje migracja ołowiu i kadmu. Są to metale ciężkie, które mogą być szkodliwe dla zdrowia po spożyciu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej aktywnie monitorują proces wycofywania produktu z rynku, pozostając w kontakcie z polskim przedstawicielem firmy KIK.

GIS apeluje do wszystkich konsumentów, którzy nabyli wspomniane szklanki, aby natychmiast zaprzestali ich używania. W przypadku posiadania produktu z wymienionej partii, zaleca się jego zwrot do sklepu lub utylizację.

