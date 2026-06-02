Pięć podpisów i jedno weto. "Prezydent nie jest notariuszem rządu"

Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl

Rzecznik Prezydenta RP poinformował o podpisaniu przez głowę państwa pięciu nowych ustaw. Wskazał jednocześnie, że Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie sześciu ustaw

Prezydenckie weto objęło ustawę z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw. Jak wskazano w uzasadnieniu, chodzi o projekt rozszerzający system SENT.

 

Według Kancelarii Prezydenta, chodzi o "próbę obciążenia polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową". Karol Nawrocki "wskazał, iż kolejne obciążenie biurokratyczne i administracyjne może w konsekwencji przyczynić się do upadku przedsiębiorców, a państwo nie powinno traktować każdego z nich, jak potencjalnego przestępcy".

Karol Nawrocki zawetował ustawę. Chodzi o rozszerzenie systemu SENT

W oświadczeniu Kancelarii Prezydenta napisano, że choć system SENT został stworzony do walki z mafiami podatkowymi w sektorach szczególnie narażonych na nadużycia, nie należy "budować konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez dokładanie kolejnych formularzy, kolejnych obowiązków sprawozdawczych i kolejnych kosztów, a polska gospodarka potrzebuje deregulacji".

 

"Małe i średnie przedsiębiorstwa są kręgosłupem polskiej gospodarki. To one tworzą większość miejsc pracy. To one budują siłę lokalnych społeczności. Każda nowa regulacja oznacza dla nich dodatkowy koszt, dodatkowy czas i dodatkowe ryzyko. Państwo powinno być partnerem przedsiębiorcy, a nie jego przeciwnikiem" - cytowano Karola Nawrockiego w komunikacie.

 

Prezydent podkreślił również, że "nie jest notariuszem rządu", a jego obowiązkiem jest "dbanie o potrzeby Polaków".

Karol Nawrocki podpisał pięć nowych ustaw

Podpis pod ustawą dotyczącą ochrony przyrody i możliwości odstraszania dużych zwierząt chronionych ma być - według prezydenta - wyrazem troski o "życie i zdrowie człowieka, które stanowi najwyższą wartość". "Jest to odpowiedź na apele i obawy mieszkańców, w szczególności takich terenów jak: Bieszczady czy Podkarpacie" - czytamy.

 

Kolejne ustawy, które zaaprobował prezydent dotyczą systemu umów elektronicznych, elektronicznych licytacji w egzekucji administracyjnej,  czy zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. W przypadku tej ostatniej, Kancelaria Prezydenta wskazywała dla konieczność wprowadzenie "zmian technicznych, ważnych dla bezpieczeństwa prawnego obywateli", które mają wzmocnić "ochronę tajemnicy zawodowej".

 

Głowa państwa złożyła także sygnaturę pod ustawę o krajowym rejestrze psów i kotów. Prezydent przekonywał, że dzięki rozwiązaniom zawartym w projekcie możliwa będzie "szybka i skuteczna identyfikacja zwierzęcia, a zamiast rozproszonych i niepołączonych ze sobą baz danych, pojawi się jedno narzędzie pozwalające przeciwdziałać zaginięciom i porzuceniom zwierząt".

 

Jednocześnie Nawrocki zwrócił uwagę, że w czasie trwania vacatio legis powinno się "urealnić poziom kar za brak oznakowania zwierzęcia, który dziś jest zdecydowanie zbyt wysoki". "Lepiej rozwiązane powinny być też kwestie przenoszenia danych z obecnych rejestrów do tego nowego. Oczekuję pilnych prac nad tymi poprawkami, żeby usunąć te niedoskonałości, które w ustawie pozostały" - wskazał prezydent.

