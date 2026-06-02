Koźlarze (Leccinum Gray) należą do rodziny borowikowatych i są powszechne w naszych rodzimych lasach. W Polsce występują trzy główne gatunki: koźlarz babka, czerwony i pomarańczowożółty. Wszystkie są jadalne i smaczne.

Jak rozpoznać koźlarza?

Koźlarze mają kapelusz o poduszkowatym kształcie i suchej, matowej powierzchni. W przeciwieństwie do wielu innych grzybów nigdy nie jest on śluzowaty. Kolor kapelusza zależy od gatunku:

u koźlarza babki kapelusz jest szarobrązowy

u czerwonego ceglastoczerwony

u pomarańczowożółtego łososiowo-pomarańczowy

Spód kapelusza tworzą drobne, jasne pory w kolorze białym lub kremowym. Najważniejszą cechą rozpoznawczą jest jednak trzon. Na całej jego długości widoczne są ciemne kosmyki ułożone pionowo. Koźlarze nie mają pierścienia na trzonie, przez co można odróżnić je od niektórych podobnych gatunków.

Z czym można go pomylić? Najczęściej z goryczakiem żółciowym. Jest to grzyb niejadalny, ale nie trujący. W przeciwieństwie do koźlarza jego trzon pokrywa wyraźna, wypukła siateczka. Różnice widać także pod kapeluszem. U starszych goryczaków pory często przybierają różowawy odcień, podczas gdy u koźlarzy pozostają jasne.

Koźlarz jako zwiastun letniego sezonu

Pierwsze okazy można spotkać już w maju, ale najczęściej wysyp rozpoczyna się w czerwcu i trwa aż do jesieni. Wszystko tak naprawdę zależy od temperatury w przedziale 18-25 st. C. oraz ilości opadów.

- Grzyby składają się przede wszystkim z wody, więc przedłużająca się susza uniemożliwia ich obfite owocowanie, co nie znaczy, że owocniki w ogóle przestają się tworzyć. Są jednak drobne, czasem znacznie mniejsze niż zwykle i pojawiają się w niewielkiej liczbie - tłumaczy prof. dr hab. Marta Wrzosek z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z meteo.pl.

Ciepła i wilgotna pogoda sprzyja ich rozwojowi, dlatego po deszczowych tygodniach szansa na znalezienie koźlarzy wzrasta.

Sekretny sojusz w lesie

Koźlarze nie rosną, gdzie popadnie. Każdy gatunek jest przywiązany do konkretnego drzewa (i to dosłownie). Pod ziemią grzybnia splata się z korzeniami drzewa, tworząc mikoryzę. Drzewo dostaje od grzyba wodę i minerały z głębi gleby, grzyb w zamian czerpie cukry z fotosyntezy. Żadna ze stron nie da rady bez drugiej.

Dlatego szukając koźlarzy, warto patrzeć na to, co rośnie nad głową:

koźlarz babka - współpracuje wyłącznie z brzozami

koźlarz czerwony - tworzy związki z osikami i topolami

koźlarz grabowy - rośnie tylko pod grabami i leszczynami

koźlarz borowikowy - wybiera sąsiedztwo dębów i buków

Majowe raporty z polskich lasów

Z doniesień użytkowników serwis grzyby.pl wynika, że w polskich lasach pojawiły się już pierwsze koźlarze. Pod koniec maja grzybiarze raportowali pojedyncze, udane zbiory w kilku regionach.

"Na Mazowszu susza aż ściółka trzeszczy, ale jednak pierwsze rurkowce 2026 udało się zaliczyć. Dwa borowiki usiatkowane i koźlarz dębowy. Zmęczone suszą i słońcem, ale są" - poinformował jeden z użytkowników.

Na Mazowszu w powiecie nowodworskim znaleziono koźlarza dębowego, a w okolicach Krakowa pod dębami wyrósł koźlarz babka. Z kolei w Wielkopolsce natrafiono na koźlarze czerwone i topolowe, a na Dolnym Śląsku w Górach Sowich udokumentowano obecność koźlarzy pomarańczowożółtych.

