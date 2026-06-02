Konsternacja w studiu po pytaniu polityka. "Nie chciałam tego usłyszeć"

Rząd przyjął w ubiegły wtorek projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt wprowadza ubezpieczenia społeczne dla artystów o najniższych dochodach.

O pomyśle, który wywołał spore kontrowersje, dyskutowali w Polsat News goście programu "Debata Gozdyry". Poseł Polski 2050 Norbert Pietrykowski bronił tego rozwiązania, porównując sytuację z artystami do finansowania muzeów.

Konsternacja w studiu. "Bardzo nie chciałam tego usłyszeć"

- Jest coś takiego jak wartość wyższa, a kultura jest taką wartością. W wielu miastach funkcjonują muzea, do których dopłacamy z budżetu państwa, bo one nie są w stanie utrzymać się z własnych środków - stwierdził.

- Są takie elementy w życiu, do których musimy jako zbiorowość dopłacać i miedzy innymi są to muzea, w których może nie ma tak wielu zwiedzających, ale one muszą istnieć - podkreślił Pietrykowski.

Według niego w życiu nie wszystko sprowadza się do pieniędzy. - Są również "wartości utylitarne" jak prawda, jak dobro, jak piękno i taką wartością jest również nasza polska kultura, o którą musimy dbać - przekonywał polityk.

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- Możemy zadać proste pytanie, czy jeśli muzea są niedochodowe, to mamy je zlikwidować? - zapytał siedzącego w studiu polityka partii Razem Bartosza Grucelę.

- Pan uważa, że ja opowiadam się za likwidacją muzeów regionalnych? Oczywiście, że nie, chyba pan oci..ał. W ogóle nie mamy takich postulatów - odpowiedział Grucela.

Użyte przez niego słowo wywołało jednak konsternację w studiu. - Niech pan powie, że to był performance artystyczny, wtedy chyba można - skomentował Witold Tumanowicz z Konfederacji. - Bardzo nie chciałam tego usłyszeć, co padło przed chwilą, o rany - oceniła z kolei prowadząca program Agnieszka Gozdyra.

Dopłaty do składek ZUS dla artystów. Rząd przyjął projekt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreśla, że przygotowany przez nich projekt jest odpowiedzią na wieloletni problem braku stabilnych ram zabezpieczenia dla osób pracujących w kulturze. Powstał w ramach szerokich konsultacji ze środowiskiem artystów.

Zakłada dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób wykonujących zawód artystyczny, które spełniają określone kryteria dochodowe. Składki będą uzupełniane do poziomu wynikającego z minimalnego wynagrodzenia o pracę, co pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo socjalne osób wykonujących zawody artystyczne i zapewnić im dostęp do ochrony, z której korzystają osoby objęte systemem ubezpieczeń.

Środki będą ewidencjonowane na kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i przekazywane automatycznie. Dopłata będzie przysługiwać do czasu osiągnięcia przyjętego progu dochodowego, który pozwoli na samodzielne opłacanie składek.

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Prawo do dopłaty nie będzie przyznawane bezterminowo. Będzie ustalane na dany rok i regularnie weryfikowane tak, aby wsparcie trafiało do osób spełniających warunki określone w ustawie.

W toku prac nad projektem wprowadzono zmiany, które zdaniem ministerstwa, upraszczają procedury i lepiej dopasowują ustawę do potrzeb środowiska artystycznego. Zrezygnowano z utworzenia Instytutu Artysty Zawodowego. Zadania związane z przyznawaniem statusu artysty zawodowego ma przejąć Centrum Edukacji i Pracy Artystycznej, które powstanie po przekształceniu obecnego Centrum Edukacji Artystycznej.

Zmieni się również sposób przyznawania dopłat i weryfikowania prawa do wsparcia. Dopłata będzie przyznawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po potwierdzeniu, że dana osoba spełnia ustawowe warunki dochodowe.

Projekt obejmuje także rozwiązania dla artystów zawodowych, którzy kończą działalność artystyczną wcześniej i potrzebują wsparcia w zmianie zawodu. Ustawa stworzy podstawę do uruchamiania programów rządowych lub resortowych pomagających w przekwalifikowaniu.