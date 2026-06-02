O firmie Marty Cienkowskiej informował pod koniec ubiegłego miesiąca Kanał Zero. Medium wskazywało, że przedsiębiorstwo przez trzy lata wygrywało przetargi Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Powstało w 2016 r. jako firma konsultingowa, oferująca usługi związane z kampaniami reklamowymi, mediami społecznościowymi, czy strategiami marketingowymi.

Dzięki zleceniom z ZZ biznes miał przynieść prawie 1,67 mln zł. Tymczasem - jak się okazuje - w jego ofercie znajdowały się m.in. spacery dendrologiczne. O tym, czym są, opowiadała we wtorkowym "Graffiti" Marta Cienkowska.

Czym są spacery dendrologiczne? Minister Cienkowska o swojej poprzedniej pracy

- To jest oprowadzanie po przestrzeni leśnej (...), w którym przewodnik opowiada o tym, jakie to są drzewa, czym one się charakteryzują, kiedy na przykład wypuszczają liście - tłumaczyła minister kultury i dziedzictwa narodowego.

WIDEO: Na czym polegają spacery dendrologiczne? Minister opowiada o poprzedniej pracy

Gdy prowadzący wskazał, że internauci zastanawiają się nad tym, jak to jest, że można dostać na to tak duże dofinansowanie z samorządu warszawskiego, Cienkowska wskazała, że nie chodziło tylko o spacery.

- To była bardzo duża usługa, którą prowadziłam jako przedsiębiorca dla zarządu dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy i rzeczywiście przed swoim życiem politycznym prowadziłam bardzo dobrze prosperujący biznes, z którego zrezygnowałam dlatego, żeby wesprzeć Trzecią Drogę - opowiadała minister.