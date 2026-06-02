Od początku tygodnia aura nie zachwyca. W poniedziałek w wielu miejscach wystąpiły burze. Wiele wskazuje na to, że we wtorek sytuacja się powtórzy - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najwięcej problemów mogą nam sprawić ulewy.

Burze nadciągną i zawisną na dłużej. Wody nie zabraknie

Pogoda we wtorek wyraźnie podzieli nasz kraj. Na zachodzie będzie znacznie spokojniej i przeważnie nie powinno padać. Zupełnie inne warunki panować będą we wschodniej Polsce, gdzie od rana formują się burze, które w ciągu dnia przyniosą ulewy.

"Największym zagrożeniem w rejonie burz będą silne, chwilami nawalne opady deszczu" - napisali eksperci na profilu Burza-Alert-IMGW na Facebooku. Przeważnie spadnie do około 20-25 litrów wody na metr kwadratowy, ale ponieważ te burze przez długi czas utrzymają się w jednym rejonie, miejscami popada dłużej i łącznie do około 40 litrów wody.

Burze mogą się okazać na tyle niebezpieczne, że synoptycy IMGW zdecydowali się wydać z tego powodu ostrzeżenia pierwszego stopnia. Będą one obowiązywać od godz. 11:00 do 20:00 w województwach:

podlaskim ;

; wschodniej części warmińsko - mazurskiego ;

- ; wschodniej połowie mazowieckiego ;

; lubelskim ;

; podkarpackim ;

; wschodnich powiatach świętokrzyskiego.

IMGW IMGW ostrzega przed burzami i ulewami we wschodniej Polsce. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla sześciu województw

Burze przyniosą między innymi drobny grad, a także silniejsze podmuchy wiatru. Nie powinny one jednak przekraczać 55-60 km/h.

Najwięcej problemów mogą jednak spowodować deszcze: "największym zagrożeniem mogą być krótkotrwałe, lecz intensywne opady deszczu, które lokalnie mogą prowadzić do zastoisk wody, podtopień oraz utrudnień komunikacyjnych, szczególnie na terenach miejskich" - podkreśla IMGW w komunikacie.

WXCHARTS Burze mogą dłużej pozostać w jednym rejonie, przez co suma opadów może być znaczna

Wymagające warunki nie sprawią jednak, że będzie chłodno. Okazuje się, że w zachodniej Polsce tylko kilku stopni zabraknie do upału.

Niemal wszędzie minimum 20 stopni. Tylko lokalne wyjątki

Burze z ulewami sprawią, że w dużej części Polski pogoda we wtorek będzie wymagająca. Pewnym pocieszeniem będą jednak dość wysokie temperatury, które miejscami będą tylko o kilka stopni niższe od progu upału.

W większości kraju w ciągu dnia będzie co najmniej 20 stopni, a jedynie na Podkarpaciu i Podhalu można się spodziewać 19 st. C. W centrum termometry pokażą około 23 st. C, a najcieplej zrobi się na zachodzie: tam zanotujemy lokalnie do 27 st. C.

WXCHARTS Wtorek będzie ciepłym dniem, z temperaturami na zachodzie dochodzącymi do 27 stopni Celsjusza

Silniejszy wiatr powieje tylko podczas burz. Tam, gdzie ich zabraknie, przeważnie będzie słaby.