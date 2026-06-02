Jego emerytura jest największa w Polsce. Gigantyczne świadczenie z ZUS

Rekordowe świadczenie wypłacane przez ZUS jest wynikiem bardzo długiego stażu pracy i odłożenia momentu przejścia na emeryturę. Jak wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej", na takie rozwiązanie nie zdecydowałaby się większość Polaków.

Tylko 14 proc. mężczyzn deklaruje chęć pracy po 65. urodzinach. 30 proc. kobiet chce pracować po ukończeniu 60 lat.

Znacznie większą popularnością cieszy się łączenie pobierania świadczenia z dalszą aktywnością zawodową. Według danych ZUS pod koniec 2025 roku pracę zawodową z pobieraniem emerytury łączyło aż 879,6 tys. osób. Dla porównania jeszcze w 2015 roku było to 575 tys. emerytów.

Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce?

Jak poinformował w rozmowie z PAP Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim, najwyższe świadczenie w kraju trafia do mieszkańca Śląska, który na emeryturę przeszedł dopiero w wieku 86 lat.

Mężczyzna udokumentował ponad 67 lat pracy, dzięki czemu jego miesięczna emerytura wynosi obecnie około 54 tys. zł brutto. Wśród kobiet krajową rekordzistką jest mieszkanka Bydgoszczy, która zakończyła aktywność zawodową jako 81-latka po 61 latach pracy. Jej konto co miesiąc zasila kwota przekraczająca 42 tys. zł brutto.

Dłuższa aktywność zawodowa się opłaca

Łączenie obowiązków zawodowych z pobieraniem świadczenia przynosi seniorom wymierne korzyści. Przede wszystkim oznacza to większe dochody każdego miesiąca oraz możliwość podtrzymania relacji społecznych i zachowania aktywnego trybu życia.

Co ważne, aktywność zawodowa na emeryturze wiąże się z dalszym odprowadzaniem składek ubezpieczeniowych. Nowe wpłaty powiększają zebrany kapitał, który przekłada się na podwyższenie kwoty wypłacanej emerytury.

- Wydłużenie aktywności zawodowej i późniejsze przejście na emeryturę ma znaczny wpływ na jej wysokość. Z każdym dodatkowo przepracowanym rokiem przyszła emerytura wzrośnie i to sporo, bo nawet około 8-12 proc. - powiedział Wojciech Ściwiarski.

Trzeba pamiętać o limitach

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mogą dorabiać do świadczenia bez żadnych ograniczeń. Wyjątek dotyczy seniorów, którym ZUS wyrównał wypłatę do kwoty minimalnej, wynoszącej po waloryzacji z marca 2026 roku 1978,49 zł brutto.

Jeśli ich dodatkowy zarobek przekroczy wysokość tej dopłaty, instytucja wypłaci wyłącznie wypracowaną emeryturę, bez gwarantowanego minimum. Inne zasady obowiązują osoby pobierające wcześniejsze emerytury. Gdy ich przychód przekroczy 70 proc. lub 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS odpowiednio pomniejszy przelew albo w skrajnym przypadku całkowicie zawiesi jego wypłatę.

