Nominacja nowego Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych jest związana z powołaniem dotychczasowego - gen. broni Macieja Klisza na szefa sztabu w strukturach NATO. Prezydent uroczyście zwolnił go z dotychczasowych obowiązków i powołał na stanowisko gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka.

- Wypełniam dzisiaj konstytucyjny obowiązek zwierzchnika Sił Zbrojnych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozpoczął swoje przemówienie Karol Nawrocki.

Gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak nowym Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych

Prezydent stwierdził, że w wyborach powszechnych naród jasno "powiedział, jak ma wyglądać kształt Polskich Sił Zbrojnych i czego oczekuje od zwierzchnika". - Muszą to być oficerowie i generałowie, którzy mają Polskę w sercu, którzy oderwali się od sowieckiego i postsowieckiego ducha, który dominował w Rzeczypospolitej po roku 1945 - mówił.

Nawrocki zwrócił się też do ustępującego ze swojej funkcji gen. Macieja Klisza. - Służył pan generał z biało-czerwoną flagą i w Bośni i Hercegowinie i w Afganistanie, ale to co dla mnie jest szczególnie ważne, w momencie, gdy dziękuję za pana służbę w Polsce i proszę o służbę Polsce w Brunssum w Sojuszu Północno-atlantyckim to to, że był pan generał jednym z dowódców Wojsk Obrony Terytorialnej - wskazywał.

Prezydent wyraził wdzięczność wobec "wszystkich polskich patriotów, którzy nie ulegli politycznemu relatywizmowi". - Nie wszyscy mieli odwagę wyjść z kąta i powiedzieć, że Wojska Obrony Terytorialnej są potrzebne. Udało się te wojska stworzyć dzięki polskim patriotom i dzięki Wojskom Obrony Terytorialnej, ale też dużemu doświadczeniu w Polskich Siłach Zbrojnych - powiedział Nawrocki.

Nowemu dowódcy pogratulował również szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Ostatnim symbolicznym lotem Pana generała było sprowadzenie F-35 do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku i ich przywitanie na polskiej ziemi - przekazał.



- Stalowy mundur na tym stanowisku odpowiada wyzwaniom dzisiejszych czasów - ochronie przestrzeni powietrznej i zagrożeniom związanym z rakietami balistycznymi i dronami, które w warunkach wojny hybrydowej mogą się nasilać ze strony Federacji Rosyjskiej wobec nas, szczególnie państw bałtyckich i sojuszników. Odpowiedzialność jest ogromna, a odwaga niezbędna. Wiem jednak, że pan generał potrafił podejmować najtrudniejsze decyzje w powietrzu, więc będzie potrafił je podejmować również w DORSZ - dodał.

Kim jest gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak?

Gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak urodził się 6 grudnia 1972 r. w Końskich. Ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie, Akademię Obrony Narodowej w Warszawie oraz Akademię Wojenną Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Maxwell. Od 2004 r. uczestniczył w programie Peace Sky służącym wdrożeniu do służby samolotów F-16 oraz Poland Hawk.

W czasie swojej kariery był dowódcą 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, a także dowódcą 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu i Szefem Zarządu Wojsk Lotniczych - Zastępcą Inspektora Sił Powietrznych.

W marcu 2023 r. został mianowany przez ówczesnego szefa MON Mariusza Błaszczaka Inspektorem Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Dwa lata później Władysław Kosiniak-Kamysz wyznaczył go zastępcą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.