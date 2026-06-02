"Dostajemy to, czego potrzebujemy". Trump o porozumieniu z Iranem

- Wszystko idzie dobrze (...) Dziś był mały problem, ale bardzo szybko go opanowałem, jak pewnie wcześniej zauważyłeś - powiedział Trump dziennikarzowi przez telefon. Według prezydenta ten problem polegał na tym, że Irańczycy byli niezadowoleni z izraelskich ataków na Liban.

"Obaj przestali". Trump o działaniach ws. ataków Izraela na Liban

- Więc rozmawiałem z Hezbollahem i powiedziałem: żadnego strzelania, a potem rozmawiałem z Bibim (premierem Izraela Binjaminem Netanjahu - red.) i powiedziałem: żadnego strzelania - i oni obaj przestali do siebie strzelać — przekazał Trump.

Agencja Reutera, opisując sprawę, podkreśliła, że "żaden (poprzedni - red.) prezydent Stanów Zjednoczonych nie rozmawiał z Hezbollahem, z pośrednikami czy bez nich". Grupa ta została uznana przez USA za organizację terrorystyczną.

ZOBACZ: "Wszelka wymiana ognia zostanie wstrzymana". Deklaracja Trumpa

W ostatnich dniach Izrael rozszerzył ofensywę przeciwko temu szyickiemu ruchowi. W sobotę przejęty został zamek Beaufort w Libanie, który ok. 900 lat temu został zbudowany przez krzyżowców. W niedzielę miał natomiast miejsce kolejny nalot, w którym zginęło co najmniej osiem osób, a 19 zostało rannych. Ofensywę w Libanie agencja Reutera określiła mianem "najszerszego efektu ubocznego" wojny z Iranem.

Prezydent USA dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być "nawet lepsze niż zwycięstwo militarne". - To nie jest prosta sprawa. Mówimy o naprawdę dużym kraju (...) - kontynuował. - Więc to nie jest łatwe dla nich. Właściwie nie jest to łatwe także z naszej strony. Ale dostajemy to, czego potrzebujemy - zapewnił Trump.

Pytany o to, kiedy zostanie uzgodnione wstępne porozumienie dotyczące ponownego otwarcia cieśniny Ormuz, Trump powiedział, że może do tego dojść w ciągu najbliższego tygodnia. Dodał, że nie zgodził się dotychczas na umowę, bo "potrzebuje jeszcze kilku punktów".

Wcześniej w poniedziałek Trump oświadczył, że nie ma nic przeciwko wstrzymaniu negocjacji z Iranem, twierdząc, że "cisza" w rozmowach byłaby "bardzo dobra" i może potrwać długi czas. Była to jego reakcja na zapowiedź wstrzymania negocjacji przez Iran do czasu zakończenia walk w Libanie. Później ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem oraz zapowiedział, że izraelskie wojska nie pójdą do Berutu. Poinformował też, że rozmowy z Iranem są kontynuowane.

Media o rozmowie z Netanjahu. "Siedziałbyś w więzieniu"

Serwis Axios napisał, powołując się na trzy źródła, że Trump podczas rozmowy z Netanjahu wulgarnie skrytykował go za eskalację działań w Libanie. – Oszalałeś. Gdyby nie ja, to siedziałbyś w więzieniu. Ratuję ci tyłek. Wszyscy cię nienawidzą. Wszyscy przez to nienawidzą Izraela - w ten sposób streścił wypowiedź Trumpa do Netanjahu jeden z rozmówców portalu Axios.

W piątek prezydent USA zapowiadał podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Według portalu Axios, zamiast tego Trump miał zażądać dodatkowych zmian w projekcie.

ZOBACZ: Konflikt trwa od lat. Ekipa Trumpa "zmęczona" negocjacjami ws. Ukrainy?

Jak napisał w ubiegłym tygodniu "New York Times", Trump na zmianę zapewnia o postępach dyplomatycznych w rozmowach z Iranem i grozi agresją względem tego kraju. "NYT" zauważył, że od kilku tygodni Trump naprzemiennie mówi o negocjacjach, bombardowaniach i blokowaniu Iranu, czasem nawet w ciągu tego samego dnia.

Kilkakrotnie sugerował nawet, że wojna już się zakończyła - przypomniał dziennik, który przeanalizował wypowiedzi prezydenta USA na temat rozpoczętej 28 lutego wojny z Iranem. Gazeta doszła do wniosku, że często "istnieje duża rozbieżność" między stanem faktycznym, a deklaracjami prezydenta o tym, że konflikt zbliża się do końca".

WIDEO: Najdłuższy tunel na świecie w budowie. Trasę wytyczono przez Bałtyk Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jp / polsatnews.pl / PAP