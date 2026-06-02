David Cameron i ministrowie. Warszawa gościła największe wydarzenie biznesowe w Polsce

- Rozstrzyga się dziś, które państwa i które gospodarki będą wyznaczać kierunek rozwoju w najbliższych latach, a które pozostaną jedynie uczestnikami cudzych strategii. Polska ma potencjał, kompetencje i przedsiębiorstwa gotowe do konkurowania na coraz bardziej wymagającym rynku. Przewaga nie buduje się jednak sama - wymaga inwestycji, odwagi, współpracy i decyzji podejmowanych we właściwym momencie - podkreślała podczas otwarcia Kongresu Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP.

O potrzebie większej odwagi w myśleniu o rozwoju Polski mówił również Rafał Brzoska, przewodniczący Rady Pracodawców RP i założyciel InPostu. Jego zdaniem Polska znajduje się dziś w wyjątkowym momencie, który może zdecydować o pozycji kraju na kolejne dekady.

- Polska nie może już myśleć o sobie jako o kraju, który jedynie goni bardziej rozwinięte gospodarki. Musimy zacząć budować własne przewagi, własne technologie i własne marki globalne. Ambicja nie jest dziś wyborem. Jest koniecznością - podkreślał Brzoska.

Jednym z najważniejszych gości wydarzenia był były premier Wielkiej Brytanii David Cameron. W swoim wystąpieniu zwracał uwagę, że Europa musi odzyskać zdolność do szybkiego podejmowania decyzji i budowania przewag konkurencyjnych w świecie coraz ostrzejszej rywalizacji gospodarczej. - Polska to teraz najszybciej rozwijający się kraj w Europie. To coś, z czego powinniście być naprawdę dumni. Reszta Europy, w tym Wielka Brytania, przestała kochać wzrost.

Polska rośnie mimo wyzwań

O kondycji polskiej gospodarki i jej perspektywach dyskutowali przedstawiciele rządu oraz liderzy biznesu. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański wskazywał, że Polska pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy i ma szansę wykorzystać obecny moment do dalszego wzmacniania swojej pozycji.

W podobnym tonie wypowiadał się Dariusz Gałęzewski, współzałożyciel i właściciel Oshee Polska, zwracając uwagę na coraz większą obecność polskich marek na rynkach zagranicznych oraz rosnące ambicje przedsiębiorców. Cane Kuterdem dyrektor zarządzający Philip Morris Polska, zauważył z kolei, że patrząc na Europę z zewnątrz, widzimy dziś przede wszystkim regulacje i biurokrację.

- Polska ma szansę zaproponować coś innego - przedsiębiorczość, ambicję i odwagę do działania. Coraz więcej Polaków wraca z Zachodu, bo dostrzega tutaj możliwości, których zaczyna brakować gdzie indziej - przekonywał Kuterdem.

Michał Jaros, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, podkreślał znaczenie ekspansji zagranicznej polskich firm oraz budowania silnego krajowego kapitału zdolnego do konkurowania na światowych rynkach.

Bezpieczeństwo kosztuje

Jednym z najważniejszych tematów Kongresu była obronność i finansowanie rekordowych wydatków wojskowych.

Podczas debaty "Rachunek za wolność. Skąd wziąć miliardy na armię?" prezes Banku Pekao Cezary Stypułkowski zwracał uwagę, że bezpieczeństwo ma swoją cenę. - Musimy się liczyć z tym, że to będzie jakiś koszt dla społeczeństwa. To nie jest rzecz neutralna - podkreślał.

Jak wskazał, finansowanie zbrojeń wymaga długofalowego podejścia. "Te wydatki są konkurencyjne - pytanie, gdzie są priorytety i na ile bezpieczeństwo ma wygrać" - zaznaczył. Jednocześnie podkreślił, że Polska znajduje się w relatywnie korzystnej sytuacji wyjściowej. "Mamy jeden przywilej - nie jesteśmy nadmiernie zadłużonym krajem" - dodał prezes banku Pekao S.A., wskazując jednak na istniejące napięcia w budżecie i konieczność ostrożnego zarządzania długiem.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk wskazał, że skala rozpoczętych inwestycji jest bezprecedensowa. "W ciągu trzech dni podpisujemy umowy o wartości ponad 100 miliardów złotych" - powiedział. Podkreślił, że zdecydowana większość środków trafi do krajowego przemysłu. "89 proc. środków trafia do polskich firm - naprawdę polskich, z polskim kapitałem, produkcją i podatkami" - zaznaczył wiceszef resortu obrony.

O znaczeniu inwestycji dla bezpieczeństwa państwa mówił również Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, podkreślając rolę strategicznych projektów realizowanych przez państwowe spółki.

Energia warunkiem konkurencyjności

W centrum debat znalazły się także kwestie energetyczne. Minister energii Miłosz Motyka wskazywał, że bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjne ceny energii będą jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój gospodarki w kolejnych latach.

O wyzwaniach transformacji energetycznej mówił również Luiz Hanania, prezes Grupy Veolia w Polsce. - Transformacja energetyczna nie może być postrzegana wyłącznie jako koszt. To również ogromna szansa inwestycyjna oraz impuls do budowy nowoczesnego przemysłu - podkreślał.

Uczestnicy debat energetycznych zgodnie wskazywali, że powodzenie transformacji będzie zależało od zdolności do realizacji wielkoskalowych inwestycji oraz budowy silnych krajowych łańcuchów dostaw.

Zdrowie jako element bezpieczeństwa państwa

Jednym z ważnych tematów Kongresu była także przyszłość ochrony zdrowia. Uczestnicy debaty "Państwo, Rynek, Pacjent - Jak finansować zdrowie, a nie kryzys?" zwracali uwagę, że bezpieczeństwo państwa nie kończy się dziś na armii czy energetyce.

Starzenie się społeczeństwa, rosnące potrzeby zdrowotne oraz niedobory kadrowe sprawiają, że zdrowie staje się jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój gospodarczy kraju. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreślała, że mając system ochrony zdrowia jest jednym z niewielu tematów, o których potrafimy rozmawiać i znajdować rozwiązania poza podziałami politycznymi.

- Sektor prywatny jest już integralnym elementem całego systemu ochrony zdrowia. Korzysta z niego ponad 20 milionów Polek i Polaków. Należy odejść od sztucznego podziału na sektor publiczny i prywatny, a skoncentrować się na wspólnym celu, jakim jest poprawa efektów zdrowotnych - podkreślał Artur Białkowski, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej i przewodniczący Rady Zdrowotnej Pracodawców RP.

Eksperci wskazywali, że inwestycje w profilaktykę, nowoczesne leczenie oraz efektywną organizację systemu powinny być traktowane nie jako koszt, ale jako inwestycja w produktywność gospodarki i aktywność zawodową społeczeństwa.

Technologie i przewagi przyszłości

Dużo miejsca poświęcono również technologiom, sztucznej inteligencji oraz sektorowi kosmicznemu. January Ciszewski prezes JRH ASI S.A. podczas debaty poświęconej nowym technologiom wskazywał, że przewaga technologiczna staje się dziś jednym z najważniejszych źródeł wzrostu gospodarczego. - Przewaga technologiczna nie jest luksusem. Jest warunkiem utrzymania konkurencyjności gospodarki - podkreślał.

Uczestnicy debat dotyczących sztucznej inteligencji, kosmosu i nowych technologii byli zgodni, że Polska ma szansę stać się jednym z liderów regionu w obszarach o najwyższej wartości dodanej.

Polska w momencie strategicznego wyboru

Wspólnym mianownikiem większości debat była potrzeba budowania odporności państwa w wielu wymiarach jednocześnie - militarnym, energetycznym, zdrowotnym, technologicznym i gospodarczym.

Uczestnicy Kongresu zgodnie podkreślali, że Polska znajduje się dziś w wyjątkowym momencie rozwoju. Rosnące znaczenie geopolityczne kraju, dynamiczny rozwój przedsiębiorstw, rekordowe inwestycje oraz potencjał technologiczny tworzą szansę na zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej na kolejne dekady. - Dziś nie wystarczy już opisywać wyzwania jutra. Dziś trzeba na nie reagować i konsekwentnie budować przewagę - podsumowała Joanna Makowiecka-Gatza.

