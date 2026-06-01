Przypadkowi przechodzenie natknęli się na skrzynie w czwartek w miejscowości Januszkowo pod Nidzicą (woj. warmińsko-mazurskie). Obiekty miały na sobie wojskowe oznaczenia, dlatego świadkowie zdecydowali zawiadomić służby o tajemniczym znalezisku.

Na miejscu pojawiła się policja, która przekazała sprawę Żandarmerii Wojskowej w Elblągu. Rzecznik Komendanta Głównego ŻW przekazał wówczas w opublikowanym komunikacie, że w lesie znalezione zostały 33 skrzynie z napisami wojskowymi. Wykluczył jednak, że mogło się w nich znajdować uzbrojenie.

ŻW: Ustaliliśmy właściciela wojskowych skrzyń

Rzecznik ŻW opublikował w poniedziałek oświadczenie, z którego wynika, że sprawa tajemniczych skrzyń została ostatecznie wyjaśniona. Żandarmom udało się dotrzeć do właścicieli przedmiotów, a ten udowodnił, że nabył skrzynie i przechowywał je całkowicie legalnie.

"Żandarmeria Wojskowa ustaliła właściciela oraz źródło pochodzenia przedmiotów. Osoba cywilna przedmiotowe 33 skrzynie nabyła zgodnie z prawem, przechowywała je na prywatnej działce i przedstawiła żandarmom dowody zakupu w postaci faktury VAT" - poinformował ppłk Rozkosz.

"Jak już informowaliśmy, oględziny miejsca zdarzenia jak i samych skrzyń wykluczyły, aby znajdowały się w nich jakiekolwiek naboje, łuski lub inne niebezpieczne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu ludzkiemu" - dodał oficer w oświadczeniu.

Tak tłumaczył się właściciel skrzyń. Nieoficjalne ustalenia polsatnews.pl

Polsatnews.pl ustalił nieoficjalnie, jak tłumaczył się właściciel obiektów, które postawiły służby mundurowe na nogi.

- Nie zdawał sobie sprawy z zamieszania, które wywołał. Był zaskoczony, że przechodnie, którzy natknęli się na te obiekty podnieśli alarm. Te skrzynie znajdowały się na prywatnej działce, na granicy lasu i pola, ale w żaden sposób nie była ona ogrodzona - wyjaśniła nam osoba, mająca wiedzę na temat prowadzonego postępowania.

Żandarmeria Wojskowa przypomina jednak, żeby nie lekceważyć obiektów, które mogą wyglądać na uzbrojenie.

"Żandarmeria apeluje o ostrożność: w przypadku natrafienia na podejrzany przedmiot nie wolno go dotykać, a zdarzenie należy zgłosić pod numer alarmowy 112" - czytamy w podsumowaniu komunikatu ŻW poświęconego tej sprawie.