Wypadek dwóch autokarów. Przewoziły dzieci w wieku szkolnym
Dwa autokary z dziećmi zderzyły się w miejscowości Wopławki (woj. warmińsko-mazurskie). Pojazdami podróżowało łącznie 52 pasażerów, a dwie osoby zostały ranne - ustaliła Interia. Opiekunka małoletnich została zabrana do szpitala.
Wypadek autokarów miał miejsce na drodze wojewódzkiej nr 591 w Wopławkach w powiecie kętrzyńskim. Jeden z pojazdów miał uderzyć w tył drugiego.
- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, do zderzenia doszło w momencie, podczas, gdy kierujący pierwszym autobusem, wykonywał manewr skrętu w prawo. Wtedy drugi z kierujących wjechał w tył pierwszego pojazdu - opisywała rzecznik KPP w Kętrzynie asp. szt. Ewelina Piaścik w rozmowie z Interią.
Wypadek autokarów przewożących dzieci. Łącznie 52 pasażerów
Jak przekazała policjantka, oba autokary przewoziły dzieci w wieku szkolnym - jeden 10, a drugi 42 osoby. Kierowcy byli trzeźwi.
Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym policja. Zabezpieczono obszar i udzielono pomocy jednemu z chłopców oraz opiekunce.
ZOBACZ: Tragedia w Płocku. Mężczyzna zmarł w trakcie interwencji policji, rusza śledztwo
- Dziecko otrzymało pomoc na miejscu, a kobieta została zabrana karetką do szpitala na obserwację. Nikomu nic poważnego się nie stało, wszyscy byli przytomni - przekazała rzecznik.
Czytaj więcej
Na miejscu lądował także śmigłowiec LPR. - Ostatecznie nikt jednak nie został zabrany helikopterem - oznajmiła policjantka.