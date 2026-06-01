Wyniki losowania Lotto na 1 czerwca 2026. Sprawdź szczęśliwe liczby

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 30 maja 2026 roku, to:

1, 42, 35, 32, 6, 10

W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż dwadzieścia milionów złotych.

Następne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 2 czerwca 2026 roku o godzinie 22:00.

Najwyższa wygrana w Lotto do tej pory wyniosła trzydzieści sześć milionów złotych i została zdobyta 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 30 maja 2026 roku, to:

32, 19, 25, 46, 2, 47

W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł.

W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi jeden milion złotych, ostatnio padła 28 maja 2026 roku w Wadowicach.

Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 2 czerwca 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 1 czerwca 2026 roku, to:

16, 20, 12, 29, 7

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.

Najwyższa wygrana w Mini Lotto do tej pory wyniosła sześćset jedenaście tysięcy złotych i została zdobyta 31 grudnia 2025 roku w Murowanej Goślinie.

Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 2 czerwca 2026 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi - wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 1 czerwca 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 56, 59, 47, 20, 60, 40, 32, 12, 68, 3, 9, 35, 71, 24, 69, 61, 27, 57, 63, 11 (Plus: 11)

Losowanie o 22:00: 13, 68, 65, 40, 55, 77, 21, 22, 6, 71, 5, 44, 52, 20, 79, 67, 66, 59, 78, 31 (Plus: 31)

W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.

Najwyższa wygrana w Multi Multi do tej pory wyniosła siedem milionów złotych i została zdobyta 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu - we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 29 maja 2026 roku, to:

Liczby główne: 3, 20, 21, 42, 49

Euronumery: 5, 6

W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 80 milionów złotych.

Najwyższa wygrana w EuroJackpot w Polsce do tej pory wyniosła dwieście trzynaście milionów złotych i została zdobyta 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim.

Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 2 czerwca 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 1 czerwca 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 7, 19, 24, 23, 14, 2, 22, 6, 21, 4, 10, 13

Losowanie o 22:00: 5, 9, 23, 21, 1, 3, 17, 18, 22, 16, 13, 6

W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za 2 zł. Gracz sam decyduje, czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.

Najwyższa wygrana w Kaskadzie do tej pory wyniosła dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i została zdobyta 11 maja 2026 roku przez Internet.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 1 czerwca 2026 roku, to:

21, 13, 31, 3, 9 oraz 2

W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5 000 zł miesięcznie przez 20 lat.

Najwyższa wygrana w Ekstra Pensji do tej pory wyniosła pięćdziesiąt tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat) i została zdobyta 15 października 2017 roku w Warszawie.

Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 2 czerwca 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 1 czerwca 2026 roku, to:

5, 35, 10, 19, 23 oraz 1

W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.

Najwyższa wygrana w Ekstra Premii do tej pory wyniosła jeden milion złotych i została zdobyta 3 października 2022 roku w Ryczywole.

Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 2 czerwca 2026 roku o godzinie 22:00.

