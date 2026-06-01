Wojskowi medycy polecieli do Chin. Mają sprowadzić Polkę w śpiączce

Samolot z wojskowym zespołem medycznym poleciał do Chin, aby ściągnąć do kraju Polkę, która od kilku tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. "Zrobimy wszystko, by pani Klaudia wraz z rodziną jak najszybciej trafiła do kraju" - przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz o specjalnej misji wojskowego zespołu medycznego do Chin

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że lot odbywa się w ramach specjalnej misji.

 

"Z lotniska w Krakowie do Chin wystartował samolot specjalny z wojskowym Zespołem Ewakuacji Medycznej na pokładzie, by przetransportować do kraju panią Klaudię, która od wielu dni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie" - wyjaśnił na platformie X.

Start samolotu został zapowiedziany przez wicepremiera w niedzielę. Jak informował wówczas, uzyskano wszystkie zgody na przelot.

 

Wojskowy zespół medyczny ma zapewnić Polce bezpieczny powrót do kraju, a finalnie także do jednego z polskich szpitali. "To nasz obowiązek" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

 

"Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie dni pracowali nad potrzebnymi zgodami oraz współpracowali z chińskimi lekarzami. Trzymajcie kciuki, aby wszystko się udało! Klaudia, czekamy na Ciebie!" - napisał szef MON.

Polka w śpiączce w chińskim szpitalu

24-letnia Klaudia jest studentką sinologii. Po obronie licencjatu postanowiła wyjechać na dalsze studia do Chin. Jak przekazała jej matka, 15 kwietnia kobieta nagle trafiła do szpitala w Pekinie w stanie krytycznym.

 

Uruchomiono internetową zbiórkę na leczenie i sprowadzenie Klaudii do Polski. W opisie wyjaśniono, że lekarze zdiagnozowali u niej ostre zapalenie otrzewnej, zapalenie płuc, zapalenie mózgu, perforację dwunastnicy, ropień w okolicy wątroby oraz potworniaka jajnika.

 

Guz - jak wskazano - został usunięty, jednak zdążył drastycznie wpłynąć na organizm. Matka kobiety apelowała o pomoc, wskazując na wysokie koszty leczenia w chińskim szpitalu.

